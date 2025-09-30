Trump: ''İran, İbrahim Anlaşmaları’na katılabilir''

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da İsrail Başbakanı Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında İran'a ilişkin konuştu.

İlk başkanlık döneminde imzalanan ve İsrail’in dört Müslüman çoğunluklu ülkeyle ilişkilerini normalleştirmesini sağlayan İbrahim Anlaşmaları’na değinen Trump, İran’ın da bu sürece katılabileceğini savundu. Trump,“Kim bilir, belki İran bile bu işin içine girebilir,” ifadelerini kullandı.

Reuters'da yer alan habere göre, Netanyahu’nun ve kendisinin Filistin devletinin kurulmasına karşı olduklarını da söyleyen Trump, İbrahim Anlaşmaları’nın devam etmesini istediklerini hatta İran’ın da bu anlaşmalara dahil olabileceğini öne sürdü.

Trump’ın “Burada İsrail'in yakın dostu olarak İbrahim Anlaşmaları’na aracılık ettim. Birçok insan Abraham diyor, İbrahim diyorlar. Abraham kulağa daha zarif geliyor” ifadeleri dikkati çekti.

ABD Başkanı söz konusu anlaşmaları hazırlayanlar için “bir grup dahi” ifadesini kullanırken “Belki İran da buna dahil olabilir. İran'la çok iyi geçinemiyoruz ama burada gerçekten bir umut olduğuna inanıyorum” dedi.

Trump, konuşmasının son bölümünde İsrail için "Suriye'den Lübnan'a, Suudi Arabistan'a kadar bölgedeki ülkelerdeki diğer insanlarla bir arada yaşayacaklar. Yeni bir Ortadoğu vaadi, ulaşabileceğimiz bir mesafede. Sahte bir barışa değil, gerçek barışa hiç bu kadar yaklaşmamıştık” diye konuştu.