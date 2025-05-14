Trump: İran ile anlaşma yapmak istiyorum ancak bunun için İran terörü desteklemeyi bırakmalı

ABD Başkanı Donald Trump, Ortadoğu turu kapsamında Riyad'da, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) - ABD Zirvesi'nin açılışında konuştu.

Burada yaptığı konuşmada, halefi Joe Biden'in uyguladığı politikalarla İran'ı güçlendirdiğini savunan Trump, bunun bölgedeki karışıklığa temel neden olduğunu ileri sürdü.

İRAN, NÜKLEER SİLAH ARAYIŞINI KALICI ŞEKİLDE SONLANDIRMALI

Tüm ülkelere İran'a nükleer programı için getirilen yaptırımları uygulama çağrısı yapan Trump, "İran ile bir anlaşma yapmak istiyorum. Ancak bunun gerçekleşmesi için (İran) terörü desteklemeyi bırakmalı, kanlı vekalet savaşlarını durdurmalı ve nükleer silah arayışını kalıcı ve doğrulanabilir bir şekilde sonlanmalı" ifadesini kullandı.

Lübnan’a yakın arkadaşı Michel Issa'yı ABD'nin Beyrut Büyükelçisi olarak atadığına değinen Trump, bunun Lübnan için "komşularıyla barış içinde ve müreffeh bir ülke kurmak için tarihi bir fırsat olduğunu” dile getirdi.

Trump, başkanlığının ilk döneminde İsrail'in bölgedeki Arap ülkeleriyle diplomatik normalleşme için imzaladığı Abraham Anlaşmalarını genişletmeyi de arzuladığını belirtti.