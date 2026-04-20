Trump: İran ile anlaşmanın bu gece imzalanmasını umuyorum

ABD Başkanı Trump, Fox News muhabiri Maria Bartiromo’ya, İran ile görüşme sürecini ve olası sonuçları değerlendirdi.

Bartiromo, "Dün, kendisi doğrudan bana, bu gece Pakistan'da (İran'la) anlaşmanın imzalanmasını umduğunu söyledi" ifadesini kullandı.

Trump, New York Post'a verdiği röportajda ise İslamabad'daki görüşmelere Başkan Yardımcısı JD Vance, Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner'in katılacağını teyit etti.

Trump, dünkü açıklamasında, İran'la anlaşma imzalanmazsa "İran’daki her bir elektrik santralini ve köprüyü havaya uçuracağı" tehdidinde bulunmuştu.