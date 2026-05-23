Trump, İran'ın "dünyanın bir numaralı devlet destekli terör hamisi" olduğunu öne sürdü

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın, "dünyanın bir numaralı devlet destekli terör hamisi" olduğunu ileri sürdü.

Trump, kasım ayındaki ara seçimler öncesinde ülkenin en çekişmeli seçim bölgelerinden biri olan New York'un Rockland bölgesinde Cumhuriyetçi seçmene seslendi.

Konuşmasının büyük bölümünü iç politika konularını ayıran Trump, dış politika bağlamında ise İran savaşı ve Venezuela'ya değindi.

Trump, "Sadece Venezuela'da değil, 'Destansı Öfke' operasyonu kapsamında da savaşçılarımız, dünyanın bir numaralı devlet destekli terör hamisi olan, evet, bir numaralı devlet destekli terör hamisi İran'ın, sorun yaratmak amacıyla dünyanın dört bir yanına para göndermesine engel oluyor. Nükleer bir silaha sahip olmalarına asla müsaade edilmeyecek ve onlar da bunun gayet farkındalar" iddiasında bulundu.

"Venezuela'dan o kadar çok petrol çıkardık ki, savaşın maliyetini yaklaşık 25 katıyla karşıladık" diyen Trump, ilk dönemin başkanlığı döneminde "tarihin en güçlü ordusunu" inşa ettiğini söyledi.

Trump, ABD ordusunun, dünyadaki "en muazzam" ordu olduğunu öne sürdüğü konuşmasında, Çin Devlet Başkanı Şi Jinping'in kendisine, "Sizin ordunuz inanılmaz" dediğini savundu.

ABD Başkanı, "Bu orduyu bu kadar sık kullanmak zorunda kalacağımı hiç tahmin etmemiştim ama kullanıyoruz işte." diye ekledi.

Konuşması kısa süreliğine bir kişinin protestosuyla kesilen Trump, korumalarına hitaben önce, "Ne yaptınız adama? Zarar vermeyin." diye seslenirken ardından bu sözleri "yasal sebeplerden dolayı" söylediğini belirtti.

NEW YORK'UN GÖÇMEN POLİTİKASINI ELEŞTİRDİ

ABD Başkanı Trump, New York'un göçmen politikasını eleştirdiği konuşmasında, eyaletin vergi yükünün "yüzde 85'ini üstlenen" büyük şirketlerin eyaleti terk ettiğini, bunun önüne geçilmezse New York'un "asla eskisi gibi olamayacağını" öne sürdü.

Trump, "Yasa dışı göçmenler her yeri sarmış durumda; insanlar sağda solda vuruluyor, seçimlere hile karışıyor. Seçmen kimliği zorunluluğu yok, vatandaşlık belgesi ibraz etme şartı yok" ifadelerini kullandı.

Düzensiz göçmenler için "Harika insanlar olabilirler ama hiçbir vergi ödemiyorlar, paranızı alıp götürüyorlar" iddiasında bulunan Trump, "Açık sınırlar ve suçlulara sığınak sağlayan sığınak şehirler" istemediklerini kaydetti.