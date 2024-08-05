Trump: İran'ın İsrail'e bu gece saldıracağını duydum

Ortadoğu'da ateş hattı genişlerken ABD Başkanı Biden, "savaş odası"nda İran-İsrail gerilimini görüşmek için kurmaylarıyla bir araya geldiği sırada eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump, "Bu gece İran'ın İsrail'e saldıracağını duyuyorum" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın kurmaylarıyla acil durum odasında toplantı yaptığı saatlerde, eski ABD Başkanı Donald Trump'tan gelen açıklama dikkat çekti. Trump, İran'ın İsrail'e saldırısının bu gece gerçekleşeceğini duyduğunu ve kendisi başkan olsaydı İran'ın saldırmayacağını söyledi.

israelnationalnews'in aktardığına göre; Trump, Adin Ross ile yaptığı bir röportajda, "Bu gece İran'ın İsrail'e saldıracağını duyuyorum" dedi. Trump, "Bu gece saldırıya uğrayacaklar, bunu hemen söylüyorum" diye konuştu.

Trump, "Eğer ben başkan olsaydım, hiç kimse bu kelimeden (saldırı) bahsetmezdi bile, çünkü bu kesinlikle gerçekleşmezdi" ifadelerini kullandı.

BİDEN, KURMAYLARIYLA "SAVAŞ ODASI"NDA

Ortadoğu'da ateş hattı genişlerken ABD Başkanı Biden, "savaş odası"nda İran-İsrail gerilimini görüşmek için kurmaylarıyla bir araya geldi. İsrail ile İran arasında, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin Tahran'da öldürülmesinin ardından yükselen gerilim savaş beklentisi oluştururken, İran'ın bugün İsrail'i hedef alabileceği bildiriliyor.