Trump: "İran'ın kazandığını söylemeyi seviyorlar, oysa büyük kaybetti"

ABD Başkanı Donald Trump, İslamabad’da ABD-İran görüşmeleri sürerken İran’ın askeri kapasitesinin büyük ölçüde yok edildiğini öne sürerek, Tahran’ın “büyük kaybettiğini” iddia etti ve ABD’nin Hürmüz Boğazı’nda mayın temizleme sürecine başladığını öne sürdü.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran’ın donanması ve hava kuvvetlerinin yok olduğunu, füze ve insansız hava aracı üretim tesislerinin büyük ölçüde ortadan kaldırıldığı iddiasında bulundu.

Trump’ın paylaşımı şu şekilde:

"Sahte Haber Medyası tüm güvenilirliğini kaybetti, gerçi başından beri de pek yoktu. Büyük 'Trump Saplantısı Sendromları’ nedeniyle, İran’ın ‘kazandığını’ söylemeyi seviyorlar; oysa gerçekte herkes onların kaybettiğini, hem de büyük kaybettiğini biliyorlar. Donanmaları yok oldu, hava kuvvetleri yok oldu, uçaksavar sistemleri mevcut değil, radarları devre dışı, füze ve dron fabrikaları büyük ölçüde yok edildi. Füzelerin ve dronların kendileriyle birlikte ve en önemlisi, uzun süredir ‘Liderleri’ de artık aramızda değil, Tanrı’ya şükür. Ellerinde kalan tek şey, bir geminin deniz mayınlarından birine çarpabileceği tehdidi; bu arada, 28 mayın döşeme botlarının tamamı da denizin dibinde yatıyor. Şimdi dünyanın dört bir yanındaki ülkelere bir iyilik olarak, Çin, Japonya, Güney Kore, Fransa, Almanya ve daha birçok ülke dahil olmak üzere, Hürmüz Boğazı’nı temizleme sürecine başlıyoruz. İnanılmaz ama bunu kendileri yapacak cesaretleri ya da iradeleri yok. Çok ilginçtir ki, birçok ülkeden boş petrol tankerleri Amerika Birleşik Devletleri’ne doğru petrol yüklemek için yola çıkıyor."