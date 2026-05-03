Trump, İran'ın önerisini 'kabul edilemez' buldu
Kaynak: AA-Haber Merkezi
İsrail basınına konuşan ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın müzakerelerde sunduğu tasarıyı incelediğini ve “kabul edilemez” bulduğunu açıkladı.
İran, Pakistan aracılığıyla ABD'ye 14 maddelik teklifte bulunmuştu.
İRAN NE DİYOR?
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Tahran’ın sunduğu 14 maddelik çözüm planına ABD tarafının verdiği yanıtın kendilerine ulaştığını ve inceleme sürecinin başladığını duyurmuştu. Batı medyasının 'Hürmüz' iddialarını yalanlayan Bekayi, Washington’ın dayatmalarına kapıyı kapatarak, "Ültimatomla müzakereyi kabul etmiyoruz; tek garantimiz sahadaki gücümüzdür" demişti.