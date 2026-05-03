Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Trump, İran'ın önerisini 'kabul edilemez' buldu

Trump, İran’ın müzakerelerde sunduğu tasarıyı incelediğini ve “kabul edilemez” bulduğunu söyledi.

Dünya
  • 03.05.2026 21:41
  • Giriş: 03.05.2026 21:41
  • Güncelleme: 03.05.2026 21:44
Kaynak: AA-Haber Merkezi
Trump, İran'ın önerisini 'kabul edilemez' buldu
FOTOĞRAF: AA

İsrail basınına konuşan ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın müzakerelerde sunduğu tasarıyı incelediğini ve “kabul edilemez” bulduğunu açıkladı.

İran, Pakistan aracılığıyla ABD'ye 14 maddelik teklifte bulunmuştu.

İRAN NE DİYOR?

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Tahran’ın sunduğu 14 maddelik çözüm planına ABD tarafının verdiği yanıtın kendilerine ulaştığını ve inceleme sürecinin başladığını duyurmuştu. Batı medyasının 'Hürmüz' iddialarını yalanlayan Bekayi, Washington’ın dayatmalarına kapıyı kapatarak, "Ültimatomla müzakereyi kabul etmiyoruz; tek garantimiz sahadaki gücümüzdür" demişti.

BirGün'e Abone Ol