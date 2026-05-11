Trump İran'ın taslak yanıtını reddetti: "Kabul edilemez"
İran yönetiminin ABD’nin barış taslağına verdiği yanıtın ardından açıklama yapan Trump, Tahran'ın pozisyonuna karşı çıktı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Trump, gelen mesajın "kabul edilemez olduğunu" belirtti.
Kaynak: AA
ABD Başkanı Donald Trump, ABD/İsrail-İran savaşında saldırıların sonlandırılması için ABD'nin önerdiği taslağa İran’ın verdiği yanıtın "kabul edilemez" olduğunu belirtti.
Trump, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Paylaşımda Trump, "İran'ın sözde temsilcilerinden gelen yanıtı az önce okudum. Hiç hoşuma gitmedi. Kesinlikle kabul edilemez" ifadelerini kullandı.
İran basını, Tahran yönetiminin saldırıların sonlandırılması için ABD'nin önerdiği taslağa yanıtını arabuluculara ilettiğini aktarmıştı.