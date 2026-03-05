Trump: İran'ın yeni liderinin belirlenmesine dahil olmam gerekiyor

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın bir sonraki liderinin belirlenmesi sürecine kişisel olarak dahil olması gerektiğini söyledi.

Trump, Axios'la sekiz dakikalık bir telefon görüşmesi yaptı. Yeni "Yüce Lider" olacağı konuşulan suikast sonucu öldürülen İran lideri Ali Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney'in en muhtemel halef olduğunu kabul eden Trump, bu ihtimali “kabul edilemez” olarak nitelendirdi.

“Zamanlarını boşa harcıyorlar. Hamaney’in oğlu zayıf biri. Venezuela’da Delcy ile yaptığımız gibi bu atamaya benim de dahil olmam gerekiyor” diyen Trump, İran’da Hamaney’in politikalarını sürdürecek bir lideri kabul etmeyeceğini söyledi.

Trump, böyle bir senaryonun ABD’yi “beş yıl içinde yeniden savaşa sürükleyebileceğini” savundu. “Hamaney’in oğlu benim için kabul edilemez. İran’a uyum ve barış getirecek birini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

VENEZUELA MODELİ İSTİYOR

Trump, İran’daki liderlik tartışmasını daha önce Venezuela’da yaşanan gelişmelerle karşılaştırdı. ABD güçlerinin Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro’yu esir almasının ardından ülkede başkan yardımcısı Delcy Rodríguez’in yönetimi devraldığını hatırlatan Trump, Venezuela’yı “ABD’nin yeni dostu ve ortağı” olarak nitelendirdi.

Trump ayrıca bu operasyon sonrasında ABD’nin Venezuela’dan 80 milyondan fazla varil petrol aldığını söyledi.

EN GÜÇLÜ ADAYLARDAN BİRİ HAMANEY'İN OĞLU

ABD-İsrail, cumartesi günü İran’a yönelik geniş çaplı bir askeri saldırı başlatmıştı. Ancak ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ve diğer yetkililer, saldırının amacının rejim değişikliği olmadığını, İran’ın füze kapasitesi, nükleer programı ve donanmasını zayıflatmayı hedeflediğini savunmuştu.

İran’da yeni dini liderin açıklanması ertelenirken, İranlı siyasetçilerin son açıklamaları kararın yakın zamanda duyurulabileceğine işaret ediyor.

56 yaşındaki din adamı Mücteba Hamaney, haleflik için en güçlü adaylardan biri olarak görülüyor.