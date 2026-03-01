Trump: İran'ın yeni liderliği benimle görüşmek istiyor, ben de kabul ettim

ABD Başkanı Donald Trump, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesinden bir gün sonra İranlı yetkililerinin kendisiyle görüşmek istediğini ve bunu yapmayı planladığını söyledi.

Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştiren The Atlantic'ten Michael Scherer'in haberine göre Trump, “Konuşmak istiyorlar ve ben de konuşmayı kabul ettim, dolayısıyla onlarla konuşacağım. Bunu daha önce yapmalıydılar. Çok pratik ve kolay olan şeyi daha önce vermeliydiler. Fazla beklediler” dedi.

Görüşmenin ne zaman olacağı sorusuna yanıt veren Trump, “Bunu size söyleyemem” dedi. Son haftalarda müzakerelerde yer alan bazı İranlı yetkililerin artık hayatta olmadığını söyleyen Trump, “O insanların çoğu artık yok. Muhatap olduğumuz bazı kişiler artık yok, çünkü bu büyük—çok büyük bir darbeydi” dedi. Trump, sözlerini “Bunu daha önce yapmalıydılar, Michael. Bir anlaşma yapabilirlerdi. Daha önce yapmalıydılar. Fazla kurnazlık yaptılar" diye sürdürdü.

Trump dün sabah sosyal medyada yayımladığı bir videoda, bombardıman kampanyası sona erdiğinde İran halkını mevcut rejime karşı ayağa kalkmaya çağırmıştı. “Artık size istediğinizi veren bir başkanınız var. Bakalım nasıl karşılık vereceksiniz,” demişti. “Kaderinizi kontrol altına almanın ve elinizin uzanabileceği kadar yakın olan müreffeh ve görkemli geleceği serbest bırakmanın zamanı geldi.”