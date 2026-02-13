Trump: İran'la anlaşma yapmazsak onlar için çok travmatik olacak

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, İran'la yürütülen müzakerelere ilişkin başlıkları ve sürecin mevcut durumunu değerlendirdi.

İran'la bir anlaşmaya varmak istediklerini ifade eden Trump, bu konudaki güncel durumu İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile dünkü görüşmelerinde de ele aldıklarını söyledi. Trump, sürecin hangi yönde ilerleyeceğini görmek istediğini vurguladı.

''ANLAŞMA YAPMALIYIZ''

Trump, "İran'la bir anlaşma yapmalıyız, aksi takdirde onlar için çok travmatik olacak, bunun olmasını istemiyorum, onlarla bir anlaşma yapmalıyız" ifadelerini kullanarak, anlaşmaya varılamaması halinde bunun Tahran yönetimi açısından kötü sonuçlar doğuracağına işaret etti.

Netanyahu'nun kendisine İran'la müzakere etmemesi yönünde bir talepte bulunmadığını belirten Trump, konunun kapsamlı biçimde ele alındığını söyledi. Trump, "Netanyahu durumu anlıyor ama nihayetinde bu karar bana kalmış" dedi.

İKİNCİ AŞAMA ÇIKIŞI

Trump, İran'la yapılacak olası bir anlaşmanın ABD açısından adil ve iyi bir anlaşma olması gerektiğini vurgulayarak, "Eğer anlaşmaya varamazsak, ikinci aşamaya geçeceğiz ve bu aşama onlar için çok zor olacak, bunun peşinde değilim" değerlendirmesinde bulundu.

Tahran'la yürütülen görüşmelerin takvimine ilişkin bir soruya da yanıt veren Trump, İranlılarla istediği süre boyunca görüşebileceğini, sürecin gelecek ay içinde de devam edebileceğini ve nihai kararın kendisine ait olduğunu söyledi.