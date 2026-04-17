Trump: "İran'la bir iki güne anlaşırız"

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la "bir veya iki gün içinde" anlaşmaya varmalarının muhtemel olduğu değerlendirmesinde bulundu.

ABD merkezli haber platformu Axios'a konuşan ABD Başkanı Trump, Washington ve Tahran heyetlerinin nihai anlaşmaya varmak üzere muhtemelen hafta sonu bir araya geleceğini söyledi.

Trump, "İranlılar görüşmek istiyor. Bir anlaşma yapmak istiyorlar. Sanırım hafta sonu muhtemelen bir görüşme gerçekleşecek. Muhtemelen önümüzdeki bir iki gün içinde de bir anlaşmaya varacağız" iddiasında bulundu.

İran’la nihai anlaşmaya varılmaksızın ABD’nin Hürmüz Boğazı’nda uyguladığı ablukayı kaldırmayacağını öne süren Trump, Hürmüz Boğazı'nın herkese açık olması gerektiğini savundu.

Trump, bir iki gün içinde varılacağını iddia ettiği anlaşmanın "İsrail'i güvende tutacağını" ileri sürdü.

Lübnan'da yürürlüğe giren ateşkese de değinen Trump, İsrail'in saldırılarını durdurması gerektiğini vurgulayarak, "İsrail durmalı. Binaları havaya uçurmaya devam edemezler. Buna izin vermeyeceğim" ifadelerini de kullandı.