Trump: İran'la ticaret yapanlar, ABD ile ticaretinde yüzde 25 gümrük tarifesi ödeyecek

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile iş yapan ülkelerin, ABD ile ticaretlerinde yüzde 25 oranında gümrük vergisi ödeyeceğini açıkladı.

Truth Social'dan açıklama yapan Trump, şu ifadeleri kullandı:

“Derhal geçerli olmak üzere, İran İslam Cumhuriyeti ile iş yapan her ülke, Amerika Birleşik Devletleri ile gerçekleştirdiği her türlü ticari faaliyet için yüzde 25 oranında gümrük tarifesi ödeyecektir. Bu karar nihai ve kesindir. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim.”