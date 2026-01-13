Trump: İran'la ticaret yapanlar, ABD ile ticarette yüzde 25 ek vergi ödeyecek

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile iş yapan ülkelerin, ABD ile ticaretlerinde yüzde 25 oranında gümrük vergisi ödeyeceğini açıkladı.

Truth Social'dan açıklama yapan Trump, şu ifadeleri kullandı:

“Derhal geçerli olmak üzere, İran İslam Cumhuriyeti ile iş yapan her ülke, Amerika Birleşik Devletleri ile gerçekleştirdiği her türlü ticari faaliyet için yüzde 25 oranında gümrük tarifesi ödeyecektir. Bu karar nihai ve kesindir. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim.”

TÜRKİYE İÇİN NE ANLAM İFADE EDİYOR?

Trump’ın bu sözleri Türkiye’yi doğrudan ilgilendiriyor. Zira İran'ın en fazla ticaret yaptığı ülkelerden biri de komşusu Türkiye.

Çin’den sonra İran’ın en fazla ticaret yaptığı ülkeler Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye ve Hindistan.

Trump öte yandan, yeni gümrük vergisi kararı öncesi, İran’ın askeri müdahale tehdidinde bulunmuştu.