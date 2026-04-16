Trump: İran, nükleerden vazgeçmeyi ve uranyumu vermeyi kabul etti

ABD Başkanı Donald Trump, ABD basınına açıklamalarda bulundu. Trump İran'ın nükleer silah üretiminden vazgeçmeyi ve şu ana dek zenginleştirilen uranyumu teslim etmeyi kabul ettiğini iddia etti.

Trump "İran nükleer silah yapmaktan vazgeçmeyi kabul etti. Uranyumu vermeyi de kabul etti. Birçok konuda anlaşıyoruz. Bence çok olumlu şeyler olacak. Olmazsa savaş devam eder" dedi.