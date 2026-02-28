Trump: İran operasyonu uzayabilir de iki üç günde bitebilir de

ABD merkezli Axios’a konuşan ABD Başkanı Donald Trump, ABD’nin İran operasyonunun ardından gerilimi düşürmeye yönelik çeşitli “çıkış yolları” bulunduğunu belirtti. Trump, “İstersem uzun gider ve her şeyi devralırım, ister iki ya da üç gün içinde bitirir ve İranlılara ‘Nükleer programınızı yeniden başlatırsanız birkaç yıl sonra tekrar görüşürüz’ derim” ifadelerini kullandı.

Trump’ın açıklamaları, bu sabah İran’a yönelik saldırıları duyurmasının ardından operasyona ilişkin ilk kapsamlı değerlendirmesi oldu. ABD Başkanı, bu hafta yürütülen nükleer müzakerelerde ilerleme sağlanamamasının saldırı kararında etkili olduğunu ileri sürdü.

Axios’un aktardığına göre Trump, “İranlılar anlaşmaya yaklaştı, sonra geri çekildi, yaklaştı, sonra geri çekildi. Buradan gerçekten bir anlaşma istemediklerini anladım” dedi. ABD merkezli haber sitesi, Trump ile telefon üzerinden yaklaşık beş dakika görüştüklerini bildirdi.