Trump: İran taleplerimizi karşılayacak teklif hazırlığında

ABD Başkanı Donald Trump, Cuma günü Reuters'a verdiği demeçte İran'ın ABD'nin taleplerini karşılamaya yönelik bir teklif sunmayı planladığını söyledi.

Trump, telefon görüşmesinde "Bir teklif yapıyorlar, ne olacağını henüz bilmiyorum ama göreceğiz" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı, ABD'nin kimlerle müzakere yürüttüğü sorusuna "Bunu açıklamak istemiyorum, ancak şu an söz sahibi olan, yetkiyi elinde tutan kişilerle görüşüyoruz" yanıtını verdi.

"ABD HEYETİ BUGÜN PAKİSTAN'A GİDECEK"

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, dün gazetecilere yaptığı açıklamada Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'ı İslamabad'da İranlı muhataplarıyla görüşmek üzere görevlendirdiğini, ikilinin bu sabah hareket edeceğini duyurdu.

Leavitt Başkan Yardımcısı JD Vance'in ise Washington'da kalacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Özel Temsilci Steve Witkoff ile Jared Kushner yarın sabah Pakistan'a giderek, tüm bu süreç boyunca İran heyetinin temsilcileriyle olağanüstü bir arabuluculuk görevi üstlenen Pakistanlıların aracılık ettiği doğrudan görüşmelere katılacaklar."

Ayrıca Leavitt, bunun verimli bir görüşme olmasını umduklarını söyledi. Trump'ın nükleer silah konusundaki kırmızı çizgisini birçok kez dile getirdiğini ve bu konuda net olduklarını ifade eden Leavitt, buna karşın başkanın İranlıların masaya sunacağı önerileri dinlemek istediğini aktardı.

İRAN HEYETİ İSLAMABAD'DA

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'nın aktardığına göre İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Pakistan'ın başkenti İslamabad'a ulaştı.

Arakçi'nin Pakistan, Umman ve Rusya'daki yetkililerle gerçekleştireceği ikili görüşmelerde, bölgedeki güncel gelişmeler ile ABD ve İsrail’in İran'a karşı başlattığı savaşın son durumunun ele alınması bekleniyor.

Öte yandan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Erakçi'nin söz konusu ziyaretleri kapsamında, ABD ve İsrail'in İran'a dayattığı savaşın sona erdirilmesine yönelik çabaların da değerlendirileceğini ifade etmişti.