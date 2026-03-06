Trump İran’a nasıl ölüm yağdırdığını anlattı, Messi ve Suarez alkışlayıp imzalı top hediye etti

İsrail'le birlikte Ortadoğu’yu kan gölüne çeviren ABD Başkanı Donald Trump, ülke liginde şampiyon olan Inter Miami takımının oyuncularını Beyaz Saray'da ağırladı.

Futbolcuların yanında İran'ı nasıl vurduklarını anlatan Trump'ı, dünyaca ünlü yıldızlar Lionel Messi ve Luis Suarez'in de alkışlaması dikkat çekti.

Trump İran’a nasıl ölüm yağdırdığını anlattı, Messi ve Suarez alkışlayıp imzalı top hediye ettihttps://t.co/JjOuwXUpo9 pic.twitter.com/4HANy3D6Rb — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) March 6, 2026

Trump, Beyaz Saray’da geçen yıl Amerikan futbol ligi MLS'te şampiyon olan Inter Miami takımını kabulünde İran gündemini değerlendirdi.

İsrail ile birlikte İran'a saldırma kararı aldıklarını, aksi halde İran'ın kendilerini vuracağını öne süren Trump, şu ana dek İran'ın donanmasını, füzelerini ve hava kuvvetlerini büyük oranda imha ettiklerini iddia etti.

TEHDİT YAĞDIRDI

Trump, "İran askeri muhafızları ve İran polisi silahlarını bırakmalı, yoksa hepsi öldürülecek. İran, Orta Doğu'daki her ülkeye füze fırlatmıştı. Sonra biz geldik ve onların planlarını suya düşürdük. Sizlere tarihin doğru yönünde olma fırsatı veriyoruz. Yoksa kesin bir ölümle karşılaşırsınız." dedi.

MESSİ VE SUAREZ ALKIŞLADI

Törende kameralara çarpıcı anlar yansıdı.

Trump konuşurken, Lionel Messi ve Luis Suarez'in de aralarında bulunduğu oyuncuların alkışladığı görüldü.

Ayrıca Messi'nin gülmesi de dikkat çekti. Program sırasında Messi, Donald Trump’a futbol topu hediye etti.