Trump: İranlı yurtseverler, protestoya devam edin- kurumlarınızı ele geçirin, yardım yolda

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırı imalı açıklamaları sürüyor. TruthSocial hesabından açıklama yapan Trump, "İranlı yurtseverler, PROTESTOYA DEVAM EDİN – KURUMLARINIZI ELE GEÇİRİN!!!" dedi ve "YARDIM YOLDA" ifadelerini kullandı.

Trump mesajını "MIGA" yani Make Iran Great Again (İran'ı Yeniden Harika Yap) sözleriyle bitirdi. Bu slogan Trump'ın, ABD seçimleri sürecinde MAGA (Make America Great Again) şeklinde kullandığı bir slogandı ancak müdahale etmek istediği ülkeler için de bu ifadeyi kullanıyor.

Trump'ın mesajı şöyle:

"İranlı yurtseverler, PROTESTOYA DEVAM EDİN – KURUMLARINIZI ELE GEÇİRİN!!!

Katil ve istismarcıların isimlerini kaydedin. Büyük bir bedel ödeyecekler.

Protestocuların anlamsız şekilde öldürülmesi DURANA KADAR İranlı yetkililerle tüm toplantılarımı iptal ettim.

YARDIM YOLDA.

MIGA!!!"