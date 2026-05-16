Trump: IŞİD'in ikinci adamını etkisiz hale getirdik

ABD Başkanı Donald Trump, IŞİD'in ikinci adamı olarak bilinen Ebu-Bilal el-Minuki’nin 'etkisiz hale getirildiğini' açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Trump, operasyonda ABD ve Nijerya güçlerinin yer aldığını belirtti.

Trump'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Bu gece talimatımla, cesur Amerikan güçleri ile Nijerya Silahlı Kuvvetleri, dünyadaki en aktif teröristi savaş alanından silmek için kusursuz şekilde planlanmış ve oldukça karmaşık bir operasyon gerçekleştirdi. DEAŞ’ın küresel çapta ikinci adamı Ebu-Bilal el-Minuki, Afrika’da saklanabileceğini düşündü ancak ne yaptığını bize bildiren kaynaklarımız olduğunu bilmiyordu. Artık Afrika halkını terörize edemeyecek veya Amerikalıları hedef alan operasyonların planlanmasına yardımcı olamayacak. Onun ortadan kaldırılmasıyla, DEAŞ’ın küresel operasyonu büyük ölçüde zayıfladı. Bu operasyondaki iş birliği için Nijerya hükümetine teşekkür ederim."