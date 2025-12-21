Trump, "İsrail'e verdim" demişti: Golan Tepeleri, yeni Suriye haritasından çıkarıldı

Suriye Dışişleri Bakanlığı’nın ABD’nin Suriye’ye yönelik Sezar Yaptırımları'nın kaldırılmasıyla ilgili yaptığı paylaşımda dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

Paylaşımda yer verilen haritada, Suriye toprağı olan ve 1967'den bu yana İsrail'in işgali altında bulunan Golan Tepeleri'ne yer verilmedi.

Söz konusu paylaşımda "Sezar Yaptırımı olmayan Suriye" ifadesi kullanıldı.

Öte yandan geçmişte Suriye haritalarında yer alan İskenderun'un da yeni paylaşılan haritada yer almadığı görüldü.

سوريا بدون قانون قيصر pic.twitter.com/1g3gl93JJ6 — وزارة الخارجية والمغتربين السورية (@syrianmofaex) December 19, 2025

Paylaşımın, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Golan Tepeleri'ni İsrail'e devrettim" sözlerinin ardından gelmesi de dikkat çekti.

GOLAN TEPELERİ İŞGAL ALTINDA

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor.

İsrail ile Suriye arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.

Suriye'de 8 Aralık 2024 Beşar Esad'ın devrilmesiyle birlikte İsrail ordusu, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişletmişti.

Golan Tepeleri civarındaki tampon bölgeye giren İsrail ordusu, işgali daha ileriye taşıyarak başkent Şam’ın 25 kilometre yakınlarına kadar gelmişti.

TRUMP: GOLAN TEPELERİ'Nİ, İSRAİL'E DEVRETTİM

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, birinci başkanlık döneminde Golan Tepeleri'ni "İsrail toprağı" olarak tanıyan kararı, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak kabul etmesi ve ABD'nin büyükelçiliğini buraya taşıması gibi siyasi adımlarını hatırlatmıştı.

Trump, şunları söylemişti:

"Golan Tepeleri'ne dair pek çok kişiden pek çok şey duydum. Esasını David Friedman'a sordum. 'David, bana Golan Tepeleri'ni beş dakika veya daha kısa süre içinde anlat' dedim. İki dakika sonra, 'Anlıyorum. Buraya birçok başka nedenden ötürü fazlasıyla ihtiyacınız var. Burası size lazım. Savunma için burası size gerek' dedim.

Yeteri kadarını öğrendim ve Golan Tepeleri'ni İsrail'e devrettim. Kimse bunun mümkün olabileceğini zannetmiyordu. 70 yıldır buna çalışıyorlardı. Ben de onlara 'İyi şanslar' dedim."