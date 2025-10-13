Trump, İsrail Meclisi'nde konuşurken protesto edildi

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de varılan ateşkesin ardından 4 saatten az sürecek ziyaret kapsamında İsrail'e geldi.

Trump'ı taşıyan uçak Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Havalimanı'na ulaştı.

Gazze'de varılan ateşkesin arından bölgeye gelen Trump, Ben Gurion'da resmi törenle karşılandı. Trump'ı İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Başbakan Binyamin Netanyahu olmak üzere çok sayıda bakan ve yetkili karşıladı.

Trump, 4 saatten az sürecek İsrail ziyaretinde kapsamında Ben Gurion Havalimanı'ndan ayrılarak Batı Kudüs'e geçecek.

İSRAİL MECLİSİ'NE GELDİ

Trump, resmi ziyaret gerçekleştirdiği İsrail'in Batı Kudüs'teki Meclis binasına geldi.

Ben Gurion Havalimanı'ndaki resmi törenin ardından Batı Kudüs'e hareket eden Trump, İsrail Meclisi'ne ulaştı.

Trump, Meclis'te İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Meclis Başkanı Amir Ohana tarafından karşılandı.

Karşılama törenin ardından Trump, Meclis hatıra defterine "Bu benim için büyük bir onur; büyük ve güzel bir gün. Yeni bir başlangıç" mesajını yazarak imzaladı.

"SAVAŞ BİTTİ" AÇIKLAMASI

Trump, Meclis girişinde basın mensuplarının da sorularını yanıtladı. Varılan anlaşma nedeniyle bugün önemli bir gün olduğunu söyleyen Trump, "Bu harika bir gün, Yeni bir başlangıç. Daha önce böyle bir olay yaşanmamıştı" ifadesini kullandı.

İsrail'e hareketinde uçakta yaptığı açıklamanın benzerini yaparak Gazze'de savaşın bittiği mesajını yineleyen Trump, Hamas’ın anlaşmaya uyacağını söyledi.

Trump'ın "Savaş bitti" açıklamasını Netanyahu yanındayken yapması dikkati çekti.

TRUMP'A 'ALTIN GÜVERCİN'

Öte yandan sosyal medya hesabından paylaşım yapan Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'a 'altın güvercin' verdi.

TRUMP PROTESTO EDİLDİ

İsrail Meclisi'nde konuşma yapan Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya teşekkür etti.

Trump, konuşma yaptığı sırada protesto edildi. Trump, protesto için "Etkileyiciydi" dedi.

Trump'a yönelik protestoyu gerçekleştiren kişinin, Filistin asıllı İsrail Meclisi (Knesset) üyesi Ayman Odeh olduğu ortaya çıktı.

Odeh, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya Gazze'deki sivil ölümlerinden ötürü "barışın seri katilisin" tepkisini göstermesiyle biliniyor.