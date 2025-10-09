Trump: İsrail ve Hamas barış planının ilk aşamasını imzaladı

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Hamas arasında yürütülen barış görüşmelerinde tarihi bir adım atıldığını duyurdu. Trump,Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail ve Hamas'ın Barış Planımızın ilk aşamasını imzaladığını duyurmaktan büyük gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Anlaşmanın tüm rehinelerin serbest bırakılmasını ve İsrail askerlerinin üzerinde mutabık kalınan hatta çekilmesini öngördüğünü belirten Trump, bunun "güçlü, kalıcı ve sonsuz bir barışa doğru ilk adım" olduğunu söyledi.

Trump, "Tüm taraflar adil bir şekilde muamele görecek. Bugün Arap ve Müslüman dünyası, İsrail, çevredeki ülkeler ve ABD için büyük bir gün" dedi.

Açıklamasında arabulucu ülkeler Katar, Mısır ve Türkiye'ye teşekkür eden Trump, "Bu tarihi ve eşi benzeri görülmemiş olayın gerçekleşmesi için bizimle çalışan tüm arabuluculara minnettarız. Barışı sağlayanlar kutsal olsun" ifadelerini kullandı.