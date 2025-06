Trump: İsrail ve İran arasında ateşkes olacağı konusunda anlaşma sağlandı

İran ile İsrail'in ateşkes konusunda anlaşma sağladığı bildirildi.

Gelişmeyi ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından duyurdu.

Donald Trump, "İsrail ve İran arasında, 12 saat boyunca (yaklaşık 6 saat sonra, İsrail ve İran'ın sona erip devam eden son görevlerini tamamlamaları üzerine!) Tam ve Toplam bir ATEŞKES olacağı konusunda tam bir anlaşmaya varıldı" dedi. Trump, anlaşmanın detaylarını da duyurdu.

Trump'ın Truth Social'dan yaptığı açıklama şöyle:

"HERKESE TEBRİKLER! İsrail ve İran arasında, 12 saat boyunca (yaklaşık 6 saat sonra, İsrail ve İran'ın sona erip devam eden son görevlerini tamamlamaları üzerine!) Tam ve Toplam bir ATEŞKES olacağı konusunda tam bir anlaşmaya varıldı. Bu noktada Savaş SONLANDI olarak kabul edilecek! Resmen, İran ATEŞKESİ başlatacak ve 12. Saatte İsrail ATEŞKESİ başlatacak ve 24. Saatte Dünya tarafından 12 GÜNLÜK SAVAŞIN Resmen SONU selamlanacak. Her ATEŞKES sırasında, diğer taraf BARIŞÇIL ve SAYGILI kalacaktır. Her şeyin olması gerektiği gibi çalışacağı varsayımıyla, ki öyle olacak, her iki Ülkeyi, İsrail ve İran'ı, "12 GÜNLÜK SAVAŞ" olarak adlandırılması gereken şeyi sona erdirmek için gereken Dayanıklılık, Cesaret ve Zeka'ya sahip oldukları için tebrik etmek istiyorum. Bu, yıllarca sürebilecek ve tüm Ortadoğu'yu yok edebilecek bir savaştı, ama olmadı ve asla olmayacak! Tanrı İsrail'i korusun, Tanrı İran'ı korusun, Tanrı Ortadoğu'yu korusun, Tanrı Amerika Birleşik Devletleri'ni korusun ve TANRI DÜNYAYI KORUSUN!"