Trump, İsrail ziyaretinin ardından Mısır’da zirve planlıyor: ‘Birçok lider davet edildi’

ABD Başkanı Donald Trump, "Ateşkesin devam edeceğini düşünüyorum, herkes savaştan yoruldu" dedi.

Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısının ardından Gazze gündemine ilişkin soruları yanıtladı.

Pazartesi günü erken saatlerde Knesset'te konuşma yapacağını ifade eden Trump, "Sonra da Mısır'a gideceğim. Ayrıca dünyanın dört bir yanından birçok lider davet edildi" diye konuştu.

Gazze'de uygulanmaya başlayan ateşkesin sadece İsrail ve Filistin için değil tüm bölge ülkeleri ve dünya için "iyi bir şey" olduğunu belirten Trump, "Bu, Gazze'nin ötesinde bir şey. Gazze çok önemli ama bu Gazze'nin ötesinde bir şey. Bu Orta Doğu'da barış demek, bu çok güzel bir şey" şeklinde konuştu.

"BÜYÜK BİR İNTİKAMDI"

Trump, ateşkesin devam edeceğinden emin olup olmadığı yönündeki soruya "Ateşkesin devam edeceğini düşünüyorum. Herkes savaştan yoruldu. Unutmayın, 7 Ekim korkunç bir gündü, 1200 kişi öldü ama Hamas da 58 bin kişi kaybetti. Bu büyük bir intikamdı. İnsanlar bunu anlıyor. Bence herkes savaştan yoruldu" sözleriyle yanıt verdi.

Trump, Gazze'nin yeniden inşa sürecinde bölgedeki bazı Arap ülkelerini işaret ederek, isim vermeden bu ülkelerin Gazze'nin inşa sürecinde sorumluluk almaya hazır olduklarını ima etti.

AXİOS: TÜRKİYE DÂHİL 11 ÜLKE DAHA KATILACAK

ABD basınından Axios'un bildirdiğine göre söz konusu zirveye Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Türkiye, Katar, BAE, Ürdün, Suudi Arabistan, Pakistan ve Endonezya'nın liderleri veya dışişleri bakanlarının katılması planlanıyor.

Habere göre zirvenin, Gazze için ateşkes müzakerelerinin yürütüldüğü Şarm El-Şeyh kentinde düzenlenmesi düşünülüyor.