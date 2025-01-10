Trump, İsveç Büyükelçisi adayını açıkladı

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Christine Jack Toretti'yi ABD'nin Stockholm Büyükelçisi olarak aday gösterdiğini açıkladı.

Trump, Truth Social sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsveç için büyükelçi adayını duyurdu.

Christine Jack Toretti'yi ABD'nin Stockholm Büyükelçisi adayı olarak açıklayan Trump, Toretti'yi "mükemmel bir iş insanı ve hayırsever" olarak tanımladı.

Trump, ayrıca Gazi İşleri Bakanlığında anma işlerinden sorumlu olması için Nevadalı iş insanı Sam Brown'ı müsteşar olarak aday gösterdi.