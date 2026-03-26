Trump, kabine toplantısında İran'la ilgili konuştu: "Anlaşma yapmak için yalvarıyorlar"

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la devam eden müzakerelerin sonucunun artık Tahran'a bağlı olduğunu belirterek, "İran'ın nükleer emellerinden kalıcı olarak vazgeçme ve yeni bir yol çizme şansı artık kendi elinde. Bunu yapmak isteyip istemediklerini göreceğiz" dedi. Trump, "İranlılar anlaşma yapmak için yalvarıyorlar, ben değil" iddiasında bulundu.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'daki kabine toplantısında İran gündemine ilişkin son durumu değerlendirdi.

"ANLAŞMA YAPMAK İÇİN YALVARIYORLAR"

İran'la görüşmelerin sürdüğünü anlatan ve bu sürecin sonunda Tahran'ın elinde nükleer silah görmek istemediklerini vurgulayan Trump, "İranlılar anlaşma yapmak için yalvarıyorlar, ben değil. Anlaşma yapmak için onlar yalvarıyorlar. Bir anlaşma yapıp yapamayacağımızı göreceğiz" ifadelerini kullandı.

İranlıların elinde şu anda bir anlaşma yapma şansları olduğunu ve anlaşma yapıp yapmama kararının artık İranlılara kaldığını ifade eden ABD Başkanı, "İran'ın nükleer emellerinden kalıcı olarak vazgeçme ve yeni bir yol çizme şansı artık kendi elinde. Bunu yapmak isteyip istemediklerini göreceğiz. Eğer istemezlerse, onların en büyük kabusu olacağız" değerlendirmesini yaptı.

Trump, "Şu anda bir anlaşma yapma şansları var, bu onlara kalmış" dedi.

İran'la anlaşma yapmaları durumunda Hürmüz Boğazı'nın açılacağını dile getiren Trump, İranlıların müzakere masasında "çok başarılı ve zeki" olduklarını kaydetti.

"İRAN KESİN BİR YENİLGİYE UĞRADIĞINI KABUL EDİYOR"

Öte yandan ABD Başkanı, İran'ın "yenilgiye uğradığını" kendi içinde kabul ettiğini savunarak, İran'ın ordusunu büyük oranda yok ettiklerini ve Tahran'ın anlaşma yapmaya mecbur kaldığını ileri sürdü.

"Operasyonumuzu tamamlamamızın yaklaşık 4 ila 6 hafta süreceğini tahmin ediyoruz. Şu anda programın çok ilerisindeyiz" diyen Trump, bu sürecin sonsuza kadar sürmeyeceğini söyledi.

NATO'YA TEPKİ

Daha önceki NATO'ya yönelik eleştirilerini yineleyen Trump, özellikle İngiltere'nin ismini anarak NATO ülkelerinin İran konusunda ABD'nin yardımına gelmediğini belirtti.

Trump, "NATO'dan çok hayal kırıklığına uğradık çünkü İran konusunda NATO hiçbir şey yapmadı. Onlar, her şey (İran'ın askeri gücü) yok edildikten sonra şimdi gemi göndermek istiyor" şeklinde konuştu.

ABD'nin "kendi savaşı" olmamasına rağmen Rusya-Ukrayna Savaşı'nda NATO'ya yardım ettiğine değinen Trump, buna karşılık İran konusunda beklediği desteği göremediğini vurguladı. Trump, "Bu, NATO için bir sınavdı. Bize yardım edip etmeyeceğinize yönelik bir sınavdı. Yardım etmek zorunda değildiniz ama etmezseniz bunu unutmayacağız. Bu sözlerimi unutmayın. Ne derler bilirsiniz: Asla unutma" şeklinde konuştu.

ABD'nin bundan sonra NATO'ya vereceği destek konusunda dikkat çeken bir ifade kullanan Trump, "(NATO'ya) Biz her zaman yanında olacağız, en azından eskiden öyleydik; açıkçası dürüst olmak gerekirse artık bundan sonra emin değilim" dedi.

Konuşmasının bir yerinde eski ABD Başkanı Barack Obama'ya da tepkisini dile getiren Trump, "Barack Hüseyin Obama, İran'ı İsrail'e tercih etti" ifadesini kullandı.

"İRAN PETROLÜNÜ 'ELE GEÇİRMEK' BİR SEÇENEK"

ABD Başkanı Trump, İran petrolünü ele geçirmeyi düşünüp düşünmediği yönündeki bir soruya yanıt verirken, "Ben bu konuyu açmazdım ama bu bir seçenek" değerlendirmesini yaptı.

Hürmüz Boğazı'ndan geçecek petrole ABD olarak ihtiyaçlarının olmadığını vurgulayan Trump, başta Çin, Japonya ve Avrupa ülkeleri gibi aktörlerin buradan geçecek petrole ihtiyaçlarının olduğunu belirtti.

"Bizim buna hiç ihtiyacımız yok. O kadar çok petrolümüz var ki. Ülkemiz bundan etkilenmiyor. Suudi Arabistan veya Rusya'nın iki katı kadar petrolümüz var ve yakında üç katına çıkacak" şeklinde konuşan Trump, Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasından etkilenen ülkelerin adım atması gerektiğini söyledi.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için belirlediği cuma günkü son tarihe İran'ın uyup uymayacağı sorusuna, "Bunu henüz bilmiyorum. Steve Witkoff, JD Vance ve Jared Kushner bana işlerin yolunda gidip gitmediğini söyleyecekler" yanıtını verdi.

URANYUM İÇİN ASKER GÖNDERME SORUSUNA ESPRİLİ YANIT

Diğer yandan Trump, bir muhabirin, "Amerikan askerleri, uranyumu ele geçirmek için İran'a ayak basacak mı" şeklindeki sorusunu esprili bir şekilde yanıtladı.

Trump, ABD ordusunun bunun yapıp yapmayacağını kameralar önünde elbette söylemeyeceğini dile getirerek, "Diyelim ki bunu düşünüyorum ya da düşünmüyorum, neden bunu size söyleyeyim ki? Nasıl bir soru bu? Evet gideceğiz, yarın sabah 3'te gidiyoruz mu diyeyim" ifadelerini kullandı.

DMO DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANI TANGSİRİ'NİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ İDDİASI

Öte yandan ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran'a yönelik saldırıların "başarıyla" devam ettiğini savunarak, Trump'ın talimatına göre "Destansı Öfke Operasyonu" saldırılarına devam edeceklerini vurguladı.

Hegseth, İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Alireza Tangsiri'nin dün gece düzenlenen bir saldırıda öldürüldüğünü iddia etti ancak saldırının detaylarına ilişkin bilgi vermedi.