Trump, Kamala Harris'e 'komünist' dedi: "Hedefleri SSCB'nin ekonomik sistemine benziyor"

ABD'de 5 Kasım'da düzenlenecek başkanlık seçimleri yaklaşırken siyasette 'komünizm' tartışması yaşanıyor.

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump, ekonomi politikalarını açıklayan rakibi Kamala Harris'i eleştirerek, "Kamala, konuşmasında tam bir komünist gibiydi" dedi.

Trump, Pensilvanya'da düzenlediği mitingde ABD Başkan Yardımcısı Harris'in ekonomi politikalarını eleştirdi.

Harris'in açıkladığı hedefleri "Sovyetler Birliği'nin ekonomik sistemine" benzeten Trump, "Kamala, konuşmasında tam bir komünist gibiydi. Yoldaş Kamala, sosyalist fiyat kontrolleri uygulamak istediğini açıkladı. Bunun daha önce hiç işe yaramadığını gördünüz" ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca Kamala Harris'e sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımla da hedef aldı.

KAMALA HARRİS'İN EKONOMİ POLİTİKALARI

Harris, seçim çalışmaları kapsamında bulunduğu North Carolina'da, başkan seçilmesi halinde ilk 100 günde öncelik vereceği ekonomi politikalarını açıklamıştı.

Demokratların adayı Harris'in ekonomi politikaları, market ürünleri ile reçeteli ilaçların maliyetini düşürmeyi, uygun fiyatlı konutların artmasını ve orta sınıf için vergilerin azaltılmasını amaçlıyor.

Bu kapsamda, gıda ve market ürünlerinde fiyatların fahiş şekilde yükseltilmesini yasaklamaya yönelik yasa için Kongre ile birlikte çalışması planlanıyor.

Amerikalılar için ev sahibi olmanın finansal bir işlemden daha fazlası olduğunu belirten Harris, birçok yerde ciddi bir konut sıkıntısı olduğunu ifade etmişti.

Harris, başkan olduğunda konut inşaları için endüstriyle işbirliği yapacağını ifade ederek, bu kapsamda eyalet ve yerel düzeyde bürokrasiyi azaltacaklarından bahsetmişti.

Ekonomik planını Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump'ın planıyla kıyaslayan Harris, "Donald Trump, milyarderler ve büyük şirketler için mücadele ediyor. Biz, çalışan ve orta sınıf Amerikalılara paralarını geri vermek için mücadele edeceğiz" demişti.