Trump, Kanada Başbakanı’na “Vali” dedi, gümrük vergisiyle tehdit etti

ABD Başkanı Donald Trump Kanada’ya tehditlerine devam ediyor. Daha önce Kanada’yı ABD’nin 51’inci eyaleti yapmak istediğini söyleyen Trump bu kez Kanada Başbakanına 'Vali' diye seslendi.

Trump şunları söyledi: "Eğer Vali Carney, Kanada’yı Çin’in Amerika Birleşik Devletleri’ne mal ve ürün göndermesi için bir ‘Aktarma Limanı’ yapacağını düşünüyorsa, fena halde yanılıyor. Eğer Kanada Çin ile bir anlaşma yaparsa, ABD’ye giren tüm Kanada menşeli mal ve ürünlere derhal %100 gümrük vergisi uygulanacaktır."

ÇİN'İ ZİYARET ETMİŞTİ

Kanada Başbakanı Mark Carney, Trump’ın tehditlerinin ardından Pekin'de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya gelmişti. Görüşme son yıllarda, iki ülke arasındaki en üst düzey temas olmuştu.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Kanada'yla ikili ilişkileri geliştirmenin kendilerini çok memnun ettiğini söylemişti.

Kanada Başbakanı Mike Carney de, Şi Cinping'e hitaben, "Sayın Başkan, birlikte bu ilişkinin geçmişteki en iyi yönlerini bir araya getirerek yeni bir ilişki kurabiliriz. Her iki ülkenin halkları insanlar için istikrar, güvenlik ve refah sağlayacağız" demişti.