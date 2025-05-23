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Trump, Kanada'da yapılacak G7 Liderler Zirvesi'ne katılacak

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın gelecek ay Kanada'da düzenlenecek G7 Liderler Zirvesine katılacağını doğruladı.

Dünya
  • 23.05.2025 01:54
  • Giriş: 23.05.2025 01:54
  • Güncelleme: 23.05.2025 02:07
Kaynak: AA
Trump, Kanada'da yapılacak G7 Liderler Zirvesi'ne katılacak

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın brifinginde, Trump'ın G7 gündemine ilişkin açıklama yaptı.

Trump'ın 15-17 Haziran tarihlerinde Kanada'da gerçekleştirilecek G7 Liderler Zirvesine katılacağını teyit eden Leavitt, Trump'ın Kanada ziyaretinin detaylarının ilerleyen günlerde açıklanacağını belirtti.

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