Trump, Kanada'da yapılacak G7 Liderler Zirvesi'ne katılacak
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın gelecek ay Kanada'da düzenlenecek G7 Liderler Zirvesine katılacağını doğruladı.
Kaynak: AA
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın brifinginde, Trump'ın G7 gündemine ilişkin açıklama yaptı.
Trump'ın 15-17 Haziran tarihlerinde Kanada'da gerçekleştirilecek G7 Liderler Zirvesine katılacağını teyit eden Leavitt, Trump'ın Kanada ziyaretinin detaylarının ilerleyen günlerde açıklanacağını belirtti.