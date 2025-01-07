Trump Kanada konusunda ısrarcı: Kanada 51

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Florida'daki yerleşkesi Mar-a-Lago'da düzenlediği basın toplantısında, başkanlık koltuğuna oturmasına kısa süre kala gündemdeki konuları değerlendirdi.

Trump, ABD'nin Kanada'ya hiçbir şekilde muhtaç olmadığını, aksine Kanada'nın kendilerine muhtaç olduğunu savunarak, "Kanada'nın (ABD'ye ait) bir eyalet olması gerekiyor" dedi.

Kanada'da üretilen araçların yüzde 20'sini almasalar bu ülkenin fonksiyonunu yitireceğini savunan Trump, "Bu yüzden (Kanada Başbakanı Justin) Trudeau buraya geldiğinde ona dedim ki eğer bunu yapmazsak ne olur? Kanada'nın dağılacağını söyledi. Bize ihtiyacımız olmayan birçok şey satıyorlar. Onların arabalarına ve diğer ürünlerine ihtiyacımız yok" diye konuştu.

Trump, Kanada'nın çok küçük bir ordusunun olduğunu belirterek, "Kanada'yı aslında biz koruyoruz. Bizim ordumuza güveniyorlar. Bunda sorun yok ama bunun bedelini ödemeleri gerekiyor. Bu çok haksızlık" ifadesini kullandı.

Kanada'yı nasıl "ABD'ye bağlayacağıyla" ilgili soruyu yanıtlayan Trump, "Amerikan ekonomisinin gücünü" ve ABD ile Kanada arasındaki ekonomik dengeleri kullanacağını söyledi.

Trump, "Biz onlardan daha fazlasına sahibiz ve hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Dolayısıyla neden Kanada'yı korumak için yılda 200 milyar dolar kaybediyoruz? Ben de (Kanada Başbakanı) Vali Trudeau'ya şöyle dedim; Eğer size maddi destek sağlamasaydık ne durumda olurdunuz?" diye konuştu ve bu durumda Kanada'nın ABD'ye bağlanması gerektiğini ileri sürdü.