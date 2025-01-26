Trump, Kanada'yı "eyalet olması gereken bir ülke" olarak gördüğünü söyledi

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'nın ülkesinden "istifade ettiğini" savunarak Kanada'yı "eyalet olması gereken bir ülke" olarak gördüğünü söyledi.

Trump, başkanlık uçağı Air Force One'da Kanada ve Grönland'a ilişkin tartışmaya yol açan ifadelerine ilişkin gazetecilere açıklama yaptı.

Kanada'nın, ABD'nin 51. eyaleti olması isteğine ilişkin Trump, "Kanada'da çok arkadaşım var ve onlar bizi, beni seviyor. Ancak Kanada, yıllardır ABD'den istifade ediyor ve buna izin vermeyeceğiz." dedi.

Trump, ülkesinin her yıl Kanada'ya milyonlarca dolar kaybettiğini savunarak "Eğer ülke bir eyalet değilse yüzlerce milyon doları oraya harcamak istemiyorum. Eyalet olursa Kanada halkı çok daha düşük vergiler ödeyecek." diye konuştu.

ABD Başkanı Trump, "(Kanada'yı) Eyalet olması gereken bir ülke olarak görüyorum. O zaman daha iyi muamele ve hizmet görecekler, daha düşük vergiler olacak ve daha güvenli olacaklar." ifadelerini kullandı.