Trump, Kanada’ya yüzde 35 yeni gümrük vergisi uygulayacak

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada’ya gönderdiği resmi mektubu sosyal medya hesabında yayınlayarak 1 Ağustos 2025 itibarıyla Kanada’dan ithal edilen tüm ürünlere yüzde 35 oranında gümrük vergisi uygulanacağını bildirdi.

Trump, fentanil krizi, ticaret açığı ve Kanada’nın ABD mallarına yönelik uyguladığı yüksek tarifeleri gerekçe göstererek, "Amerika Birleşik Devletleri bu adımı atmak zorundadır" dedi.

Trump ayrıca, gümrük vergilerinin ilerleyen süreçte "yukarı ya da aşağı" yönlü değiştirilebileceğini ifade etti.

Trump’ın Kanada’ya hitaben kaleme aldığı mektupta şu ifadeler yer aldı:

"Bu mektubu size göndermek benim için büyük bir onurdur. Bu mektup, ticari ilişkilerimizin gücünü ve kararlılığını ve Kanada’nın ABD’ye karşı mali misilleme yapmasına rağmen Amerika Birleşik Devletleri’nin Kanada ile işbirliğini sürdürmeyi kabul ettiğini göstermektedir." Başkan Trump, Kanada’nın ABD ile ticaretinde "karşılıklılıktan uzak" davrandığını savunarak, mevcut dengesizliğin Amerikan ekonomisine zarar verdiğini belirtti.

"FENTANİL AKIŞI VE YÜZDE 400’LÜK SÜT VERGİSİ KABUL EDİLEMEZ"

Mektubun en dikkat çeken bölümlerinden biri ise Trump’ın fentanil sorunu ve süt ürünleri tarifelerine doğrudan atıfta bulunduğu kısımdı: "Amerika Birleşik Devletleri, kısmen Kanada’nın ülkemize uyuşturucu girişini engelleyememesi nedeniyle ortaya çıkan fentanil krizini çözmek için Kanada’ya gümrük vergileri uyguladı. Ayrıca, Kanada süt ürünleri üreticilerimize yüzde 400’e varan olağanüstü gümrük vergileri uygulamaktadır. Bu, süt üreticilerimizin Kanada halkına ürün satma imkânı olduğunu varsaysak bile geçerlidir. Bu açık, ekonomimiz ve hatta ulusal güvenliğimiz için büyük bir tehdit oluşturmaktadır!"

Trump, bu sorunların uzun süredir sürdüğünü ve artık müdahale edilmesinin kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

YÜZDE 35 GÜMRÜK VERGİSİ 1 AĞUSTOS’TA BAŞLIYOR"

Trump’ın mektubunda, "1 Ağustos 2025 tarihinden itibaren, Kanada’dan Amerika Birleşik Devletleri’ne gönderilen Kanada ürünlerine, tüm sektörel gümrük tarifelerinden ayrı olarak yüzde 35 gümrük vergisi uygulanacaktır." dedi. Trump ayrıca, başka ülkeler üzerinden Kanada mallarının dolaylı aktarımına karşı da önlem alınacağını ifade ederek, "Bu yüksek gümrük vergisinden kaçınmak için aktarılan mallar da bu yüksek gümrük vergisine tabi olacaktır" ifadelerini kullandı.

"ÜRETİM AMERİKA’DA YAPILIRSA VERGİ YOK"

Mektubun uzlaşma mesajı veren bölümlerinde ise ABD içinde üretim yapan Kanadalı şirketlere kapı açık bırakıldı. Trump mektubunda "Kanada veya ülkenizdeki şirketler Amerika Birleşik Devletleri’nde ürün üretmeye veya imal etmeye karar verirse, herhangi bir gümrük vergisi uygulanmayacaktır. Hatta onayların hızlı, profesyonel ve rutin bir şekilde alınması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Diğer bir deyişle, birkaç hafta içinde." ifadesini kullandı.

"VERGİLER MİSİLLEME ORANLARINA GÖRE ARTACAK"

Trump, mektubunda Kanada’nın olası karşılıklarına da sert yanıt verileceğini bildirdi, Trump, "Herhangi bir nedenle gümrük vergilerinizi artırmaya karar verirseniz, artırmayı seçtiğiniz rakam ne olursa olsun, uyguladığımız yüzde 35’lik vergiye eklenecektir" dedi.



