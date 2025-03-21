Trump kararnameyi imzaladı: ABD Eğitim Bakanlığı tarihe karışıyor

20 Ocak’ta resmi olarak görevi devralmasının ardından birçok devlet kurumunu verimsiz oldukları gerekçesiyle hedef tahtasına koyan ABD Başkanı Donald Trump, bu kez ABD Eğitim Bakanlığı için harekete geçti.

Trump, imzaladığı başkanlık kararnamesiyle 1980 yılında kurulan Eğitim Bakanlığının tamamen kaldırılacağını belirtti.

"Bugün federal Eğitim Bakanlığını tamamen ortadan kaldırmaya yönelik bir kararname imzalayacağım. Bu, 45 yıllık tarihi bir adım" ifadesini kullanan Trump, bu adıma hem Cumhuriyetçilerin hem de birçok Demokratın destek verdiğini söyledi.

Eğitim konusunda federal bir bakanlığa ihtiyaç olmadığını savunan Trump, "Artık eğitimin idaresini ait olduğu yere, yani eyaletlere geri döndüreceğiz" dedi.

ABD'nin eğitim alanında olması gereken yerde olmadığını ve bu noktada yapılması gereken çok iş olduğunu anlatan Trump, eyalet yönetimlerinin zaten eğitim alanındaki asıl unsurlar olduğunu kaydetti.

"ABD olarak eğitime diğer tüm ülkelerden açık ara daha fazla para harcıyor ancak yine de başarı açısından listenin sonlarında yer alıyoruz." değerlendirmesini yapan Trump, "Eğitim Bakanlığını kapatmak için tüm yasal adımları atacağız ancak ihtiyaç sahibi ya da engelli çocuklarımıza yönelik bazı programları koruyacağız." dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt de konuyla ilgili açıklamasında, Eğitim Bakanlığının adım adım kapatılacağını ve bu konuda Kongre'nin gerekli yasal adımı atması gerektiğini belirtmişti.

TRUMP EĞİTİM BAKANLIĞINI HEDEF ALMIŞTI

ABD Başkanı Donald daha önce yaptığı açıklamada eğitim başarı sıralamasında dünyada 40’ıncı, ancak öğrenci başına maliyet konusunda 1’inci olduklarını belirterek, "ABD Eğitim Bakanlığı’nın derhal kapatılmasını istiyorum" demişti.

Kurum çalışanlarının işe gelmediğini çünkü hepsinin evden çalıştığını söyleyen Trump, "Bu insanlar kovulacak. Çünkü hükümetimizi küçültmek zorundayız" şeklinde konuşmuştu.

***

"ÇOK YAKINDA UKRAYNA İLE ANLAŞMA İMZALAYACAĞIZ"

Öte yandan Trump, kritik minerallerin yerli üretimini artırmayı ve Çin’in sektör üzerindeki kontrolünü dengelemeyi amaçlayan bir başkanlık kararnamesi imzaladığını belirterek, "Kritik minerallerin ve nadir toprak elementlerinin üretimini önemli ölçüde arttırmayı öngören bir başkanlık kararnamesi imzaladım. Bu ülke için büyük bir olay" ifadelerini kullandı.

Ukrayna’daki savaşı sona erdirmeye yönelik müzakerelere atıfta bulunan Trump, "Ukrayna ve Rusya konusunda da çok iyi gidiyoruz. Çok yakında Ukrayna ile nadir toprak elementleri konusunda bir anlaşma imzalayacağız" dedi.



