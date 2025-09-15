Trump: Katar ABD'nin büyük bir müttefiki, İsrail dikkatli olmalı

ABD Başkanı Donald Trump, "Katar, ABD'nin büyük bir müttefikidir. Bu yüzden İsrail ve diğer herkes, bu konuda dikkatli olmalı" dedi.

Trump, New York'tan başkent Washington'a dönerken uçakta basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Trump, İsrail'in Katar'a saldırısının ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya nasıl bir mesajının olduğuna ilişkin soruya, "Çok dikkatli olmalılar. Hamas konusunda bir şeyler yapmalılar; ancak Katar, ABD'nin büyük bir müttefikidir. Bu yüzden İsrail ve diğer herkes, bu konuda dikkatli olmalı. Bir yere saldırdığımızda dikkatli olmalısınız" yanıtını verdi.

Trump, gazetecilere Venezuela ile ilgili de değerlendirmede bulundu. Trump, Karayipler'de ABD ile Venezuela arasında gerginliğe neden olan ve ‘uyuşturucu kartelleriyle mücadele’ için bölgeye gönderildiği aktarılan Amerikan donanma unsurlarının görevlerine devam edeceğini söyledi.

"AVRUPA ÜLKELERİNİN YAPTIRIMLAR YETERİNCE SERT DEĞİL"

NATO'nun Rusya'ya yaptırım uygulaması konusunda da açıklama yapan Trump, "Onlar işlerini yapmıyorlar. NATO bir araya gelmeli. Avrupa bir araya gelmeli” diye konuştu.

ABD Başkanı Trump, Rusya'ya karşı harekete geçmeye hazır olduğunu vurgulayarak, Avrupa ülkelerine, "Avrupa ülkeleri, benim dostum ama onlar Rusya'dan petrol alıyorlar. Avrupa'nın Rusya'dan petrol almasına sadece bizim karşı çıkmamız beklenemez. Onların petrol almasını istemiyorum. Uyguladıkları yaptırımlar yeterince sert değil. Ben yaptırım uygulamaya hazırım ama onlar da benim yaptığımla orantılı olarak yaptırımlarını sertleştirmek zorunda kalacaklar" ifadelerini kullandı.