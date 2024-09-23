Trump: Kaybedersem bir daha aday olmam

Eski ABD Başkanı Trump, gazeteci Sharyl Attkisson'ın programına katılarak seçim gündemini değerlendirdi.

Trump, seçimleri kaybetmesi halinde 2028 başkanlık seçimlerine girmeyi düşünüp düşünmediği şeklindeki bir soruya, "Hayır, düşünmüyorum. Sanıyorum hepsi bu kadar olur. Ancak umuyorum başarılı olacağız" diye cevap verdi.

78 yaşındaki Trump'ın fikir değiştirip seçimleri kaybetmesi ve sonraki başkanlık seçimlerine girmesi halinde 2028 yılında 82 yaşında olacak.

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinde Trump, Demokrat rakibi Kamala Harris ile Beyaz Saray koltuğuna oturmak için yarışacak.