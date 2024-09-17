Trump, kendisine yönelik "suikast girişimine" müdahale eden Gizli Servis'i övdü

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Gizli Servis'in kendisine yönelik "suikast girişimi" olduğu belirtilen olaya müdahalede "harika iş" çıkardığını söyledi.

Trump, Florida'da bulunduğu yerin civarında 15 Eylül akşamı meydana gelen ve "suikast girişimi" olduğu bildirilen olaya müdahalesi konusunda Gizli Servis'e övgülerde bulundu.

Trump, sosyal medya platformu X'te katıldığı sözlü sohbet odasında, "Gizli Servis harika bir iş çıkardı ve adamı hapse attı. Umarım uzun süre orada kalır. Tehlikeli bir insan. Çok, çok tehlikeli bir insan." dedi.

Silah seslerinin duyulması ardından Gizli Servis'in hızlıca kendisini güvene aldığını ifade eden Trump, "Arabalara bindik ve oldukça uzaklaştık. Bir ajanla birlikteydim ve ajan harika iş çıkardı." ifadelerini kullandı.