Trump: Komünistler yerine demokratları tercih ederim

ABD Başkanı Donald Trump, New York'un Belediye Başkan adayı Zohran Mamdani'nin seçimlerin favorisi olduğunu belirterek, "Belki 4 yıl sonra başkanlığa aday olur. Komünist bir başkanınız olurdu. Bu ilginç olurdu ama bunun olacağını sanmıyorum" dedi.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da basın mensuplarının gündeme dair sorularını cevaplarken, New York'ta yaklaşan belediye başkanlığı seçimlerini de ele aldı.

Demokratların adayı Mamdani'nin, son anketlerde, rakipleri eski New York Valisi Andrew Cuomo (bağımsız) ve Cumhuriyetçi aday Curtis Sliwa'nın önünde olduğunu belirten Trump, Mamdani'nin seçimleri kazanabileceğini ifade etti.

Seçimleri kazanıp belediye başkanı olması halinde Mamdani ile görüşmeye açık olduğunun altını çizen ABD Başkanı, Mamdani'nin "komünist" bir siyasetle başarılı olamayacağını öne sürdü.

"Anketlere baktım ve görünüşe göre, New York'un belediye başkanı bir komünist olacak. Çok ilginç olacak ama iyi haber şu ki, her şeyin Beyaz Saray'dan geçmesi gerekiyor" diyen Trump, "1000 yıl boyunca (komünizm) birçok kez denendi ve hiçbir zaman işe yaramadı, bu yüzden şimdi de işe yaramayacak" yorumununda bulundu.

Mamdani'yi "komünizm" üzerinden hedef almayı sürdüren Trump, "Asıl soru şu: Demokrat mı, komünist mi tercih ederim? Ben komünistlerden çok demokratları tercih ederim" dedi.

BELKİ BAŞKANLIĞA ADAY OLUR

Mamdani'nin siyasi yükselişine de vurgu yapan Trump, "Belki 4 yıl sonra başkanlığa aday olur. Komünist bir başkanınız olurdu. Bu ilginç olurdu ama bunun olacağını sanmıyorum" şeklinde konuştu.

MAMDANİ ÖNSEÇİMİ KAZANMIŞTI

New York'ta 24 Haziran'da yapılan Demokrat Parti'nin belediye başkanı önseçimini, kentin Temsilciler Meclisi Üyesi Zohran Mamdani kazandı. Mamdani, oyların yüzde 56'sını alarak en güçlü rakibi eski New York Valisi Andrew Cuomo'ya 12 puan fark atmıştı. Bunun üzerine Cuomo, seçime bağımsız aday olarak katılacağını duyurmuştu.

New York Belediye Başkanı Eric Adams ise hakkında daha önce açılan yolsuzluk ve rüşvet suçlamaları nedeniyle Demokrat Parti'den çekilerek önseçimlere girmemiş, bağımsız aday olarak yarışa katılacağını ilan etmiş ancak daha sonra seçimden çekilmişti.

Son anketlere göre Zohran Mamdani'nin seçim yarışında Andrew Cuomo ve Cumhuriyetçi Parti adayı Curtis Sliwa'nın önünde görünüyor.