Trump: "Küba'yı ele geçirme şerefine nail olacağım; ister özgürleştireyim, ister alayım"
Oval Ofis'te basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Trump, 'Küba'yı ele geçirme şerefine nail olacağını' iddia etti. "İster özgürleştireyim, ister alayım" diyen Trump, "Doğrusunu söylemek gerekirse, onunla istediğim her şeyi yapabileceğimi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
Oval Ofis'te Başkanlık kararnamesi imzaladığı tören esnasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Donald Trump, Küba hakkında skandal açıklamalarda bulundu. Küba’nın son dönemde çok zayıfladığını iddia eden Trump, “Küba'yı ele geçirme şerefine nail olacağını” söyledi.
Trump, şeker sektörünün devlerinden, Florida merkezli Fanjul ailesinin bir üyesiyle görüştüğünü belirterek Küba hakkında şu ifadeleri kullandı:
“Bir süre önce harika biriyle görüştüm, Kübalı. Şekerden gelen bir servete sahipler, Fanjul ailesini biliyorsunuz değil mi? Bu aile, Küba’ya yeniden gitmek, orayı ziyaret etmek istiyor. 50 yıldır gitmemişler. Kökenleri büyük ölçüde Küba’ya dayanıyor. Sadece Fanjul ailesi değil, birçoğu Küba’ya gidebilmeyi çok istediklerini bana söylüyor.
Düşünüyorum da, turizm açısından mesela, Küba, güzel bir ada. Harika hava. Kasırga bölgesinde de değiller, her hafta kasırgalar yüzünden para da istemeyecekler. Bütün hayatım boyunca Küba hakkında konuşulduğunu duydum: ABD Küba’yı ne zaman alacak? Küba'yı ele geçirme şerefine nail olacağım. İster özgürleştireyim, ister alayım. Doğrusunu söylemek gerekirse, onunla istediğim her şeyi yapabileceğimi düşünüyorum. Son dönemde çok zayıflamış durumdalar. Çok şiddet yanlısı liderleri oldu. Castro çok şiddet yanlısıydı, baskıcıydı. Kardeşi de öyleydi. Aşırı derecede zorba. Onların yönetimi böyleydi.”
Trump’ın Küba açıklamalarında ismi geçen Fanjul ailesi, uluslararası kamuoyunda “Şeker Baronları” (Sugar Barons) olarak biliniyor. Ailenin şeker imparatorluğu, 1850’li yılların Küba’sına dayanıyor. Küba Devrimi öncesinde adanın en zengin toprak sahiplerinden olan aile, 1959’da Fidel Castro liderliğinde gerçekleşen devrimin ardından mülklerinin kamulaştırılmasıyla 1960 yılında Florida’ya kaçarak burada yeni bir şirket kurdu. Yıllar içinde edindikleri güç ve servetle, aile birçok markanın sahibi oldu. Bugün ABD’de tüketilen sofra şekerinin neredeyse yarısı bu ailenin rafinerilerinden geçerken, ailenin lider isimlerinden Pepe Fanjul, Donald Trump’ın en yakın dostlarından ve en büyük bağışçılarından biri olarak biliniyor. Aile, on yıllardır hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat partilere yaptıkları devasa bağışlarla şeker sübvansiyonlarını ve ABD’nin Küba politikasını etkileme gücüne sahip.