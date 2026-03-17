Trump: "Küba'yı ele geçirme şerefine nail olacağım; ister özgürleştireyim, ister alayım"

Oval Ofis'te Başkanlık kararnamesi imzaladığı tören esnasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Donald Trump, Küba hakkında skandal açıklamalarda bulundu. Küba’nın son dönemde çok zayıfladığını iddia eden Trump, “Küba'yı ele geçirme şerefine nail olacağını” söyledi.

Trump, şeker sektörünün devlerinden, Florida merkezli Fanjul ailesinin bir üyesiyle görüştüğünü belirterek Küba hakkında şu ifadeleri kullandı:

“Bir süre önce harika biriyle görüştüm, Kübalı. Şekerden gelen bir servete sahipler, Fanjul ailesini biliyorsunuz değil mi? Bu aile, Küba’ya yeniden gitmek, orayı ziyaret etmek istiyor. 50 yıldır gitmemişler. Kökenleri büyük ölçüde Küba’ya dayanıyor. Sadece Fanjul ailesi değil, birçoğu Küba’ya gidebilmeyi çok istediklerini bana söylüyor.

Düşünüyorum da, turizm açısından mesela, Küba, güzel bir ada. Harika hava. Kasırga bölgesinde de değiller, her hafta kasırgalar yüzünden para da istemeyecekler. Bütün hayatım boyunca Küba hakkında konuşulduğunu duydum: ABD Küba’yı ne zaman alacak? Küba'yı ele geçirme şerefine nail olacağım. İster özgürleştireyim, ister alayım. Doğrusunu söylemek gerekirse, onunla istediğim her şeyi yapabileceğimi düşünüyorum. Son dönemde çok zayıflamış durumdalar. Çok şiddet yanlısı liderleri oldu. Castro çok şiddet yanlısıydı, baskıcıydı. Kardeşi de öyleydi. Aşırı derecede zorba. Onların yönetimi böyleydi.”