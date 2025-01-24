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Trump, Kuzey Kore lideri Kim ile görüşeceğini açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşeceğini açıkladı. Trump, "O zeki bir adam. Kim Jong-un akıllı bir adam. Beni seviyor ve ben de onunla iyi anlaşıyorum" diye konuştu.

Dünya
  • 24.01.2025 09:48
  • Giriş: 24.01.2025 09:48
  • Güncelleme: 24.01.2025 09:50
Kaynak: AA
Trump, Kuzey Kore lideri Kim ile görüşeceğini açıkladı
Fotoğraf: AA

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile iletişime geçeceğini açıkladı.

Fox News'e verdiği mülakatta, Kuzey Kore lideri Kim ile temasa geçip geçmeyeceğine dair soruya Trump, "Onunla tekrar iletişime geçeceğim." yanıtını verdi.

Trump, "(Kim) O zeki bir adam. Kim Jong-un akıllı bir adam. Beni seviyor ve ben de onunla iyi anlaşıyorum" diye konuştu.

Trump, Haziran 2019'da Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yarımadayı Kuzey ve Güney Kore olarak ikiye bölen "silahsızlandırılmış bölgede" bir araya gelip tokalaşmış ve Kuzey Kore topraklarına ayak basan ilk ABD Başkanı olmuştu.

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