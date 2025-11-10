Trump'la dalga geçen South Park'ın reytingleri ikiye katlandı: İzlenme rekoru kırdı

Dünya üzerinde en çok izlenen animasyon serilerinden biri olan South Park, yeni sezonunda ABD Başkanı Donald Trump’ı hedef alarak izlenme rekoru kırdı.

Dizinin politik göndermeleri ve hiciv dozu artarken, izleyici sayısı son üç yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

27. sezonun ilk bölümü, bu yıl Comedy Central kablo kanalı ve Paramount+ dijital yayın hizmetinde 5,9 milyon izleyiciye ulaşarak South Park'ın 2022'den bu yana en iyi sezon prömiyeri reytingini elde etti.

Nielsen'ın son 4 aydaki izlenme verileri, dizinin yeni sezonunun yayımlandığı 2023'e kıyasla iki katına çıktı.

Independent Türkçe'nin haberine göre; dizinin yaratıcıları Matt Stone ve Trey Parker, New York Times’a verdikleri röportajda siyasetten kaçmanın artık imkânsız olduğunu söyledi. Parker, “Mesele tamamen politik olmamız değil, siyasetin popüler kültür haline gelmesi” derken, Stone ise “Trump yönetimini eleştirmenin tabu haline gelmesi bizi daha çok çekti. Tabu neredeyse biz oradayız” ifadelerini kullandı.

Yeni sezonun öne çıkan temalarından biri, Trump’ın “Şeytan karakteriyle” olan ilişkisiydi. Dizinin Cadılar Bayramı’nda yayımlanan “Şapkalı Kadın” adlı son bölümünde, Trump’ın Beyaz Saray’ın Doğu Kanadı’nı yıkması hicvedildi. Bölümde “varlığın” aslında First Lady Melania Trump olduğu, karakterin Birleşik Krallık ziyaretinde giydiği mor şapka ile tasvir edildiği görüldü.

Beyaz Saray, daha önce South Park’ın Trump’ı hedef aldığı bölümler hakkında yaptığı açıklamada, “Solun ikiyüzlülüğünün sınırı yok. Yıllardır diziyi hakaret olarak nitelendirip hedef alıyorlardı, şimdi ise övmeye başladılar” demişti.

Parker, son olarak “Biz sadece orta yolcuyuz. Her türden aşırılıkla dalga geçiyoruz. Duyarcılıkla, tabularla, politik figürlerle — çünkü bu bizim için hâlâ çok komik” diyerek dizinin çizgisini özetledi.