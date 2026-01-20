Trump, Macron'un mesajını ifşa etti: "Suriye'de aynı çizgideyiz, Grönland konusunda ne yaptığını anlamıyorum"

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kendisine gönderdiği bir mesajı Truth Social'dan paylaştı.

Macron'un Trump'a gönderdiği öne sürülen mesajda Suriye konusunda tamamen aynı çizgideyiz. İran konusunda büyük işler yapabiliriz. Grönland konusunda ne yaptığını anlamıyorum" ifadesi yer aldı.

Reuters'ın aktardığına göre Macron'a yakın bir kaynak Trump'ın paylaştığı ekran görüntüsünün doğru olduğunu söyledi.

Macron'un Trump'a gönderdiği mesajda şu ifadeler yer alıyor:

"Cumhurbaşkanı Macron’dan Başkan Trump’a. Dostum, Suriye konusunda tamamen aynı çizgideyiz. İran konusunda büyük işler yapabiliriz. Grönland konusunda ne yaptığını anlamıyorum. Gel, büyük şeyler inşa etmeye çalışalım: Davos’tan sonra, Perşembe öğleden sonra Paris’te bir G7 toplantısı ayarlayabilirim. Kenar görüşmeler için Ukraynalıları, Danimarkalıları, Suriyelileri ve Rusları davet edebilirim. ABD’ye dönmeden önce Perşembe günü Paris’te birlikte akşam yemeği yiyelim. Emmanuel."

Trump'ın paylaştığı ekran görüntüsü

TRUMP'TAN MACRON'A GÜMRÜK VERGİSİ TEHDİDİ

Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Gazze'de ateşkes sürecinin ikinci aşamasının parçası olarak oluşturulan "Barış Kurulu"na katılma davetini kabul etmemesi halinde yüzde 200 gümrük vergisi uygulayabileceğini söyledi.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trump, Macron'un, Gazze barış planı çerçevesinde oluşturulan "Barış Kurulu"na katılma davetine sıcak bakmadığına yönelik iddiaların sorulması üzerine "Onun şaraplarına ve şampanyalarına yüzde 200 gümrük vergisi uygulayacağım ve o da katılacak. Ama katılmak zorunda değil" ifadelerini kullandı.

Macron'un "yakında görevden ayrılacağı" değerlendirmesinde bulunan Trump, Fransa Cumhurbaşkanı'nın "istenmediğini" savundu.

Le Monde'un haberinde, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, Gazze'de ateşkes sürecinin ikinci aşamasının önemli bir parçası olarak oluşturulan "Barış Kurulu"na katılması için ABD Başkanı Trump'ın davetine sıcak bakmadığı ileri sürülmüştü.

Kaynaklar, "Fransa'nın da birçok ülke gibi Barış Kurulu'na davet edildiğini ve önerilen yasal çerçeveyi ortaklarıyla birlikte incelediğini ancak şu aşamada (bu davete) olumlu yanıt vermeyi düşünmediğini" söylemişti.