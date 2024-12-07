Trump, Macron ve Zelenski ile görüştü

Fransa basını, önceden planlanmamış bu görüşmenin Macron’un teşvikiyle önce Trump ve Macron arasında başladığını ardından da Zelenski’nin katılımıyla genişlediğini belirtti. Elysee Sarayı’ndan yapılan açıklamada yüz yüze gerçekleşen kısa görüşmede Ukrayna ve Orta Doğu’daki savaşlara odaklanıldığı ifade edildi. Zelenskiy görüşmenin “yapıcı” geçtiğini belirtti.

Trump toplantı öncesi açıklamasında Macron ile yapacağı görüşmede “dünyanın biraz çılgınlaşmaya doğru gittiğini” konuşacaklarını söyledi.

Trump’ın Fransa’yı, Notre Dame Katedrali’nin beş yıl önceki yangının ardından yeniden açılışının kutlandığı etkinlikler kapsamında ziyaret etti. Ziyaret, Avrupa’da, Trump’ın Ukrayna’ya Rusya ile savaşında ABD’nin askeri yardımını kesebileceğinden endişe duyulduğu bir dönemde gerçekleşti. Toplantının ardından Trump, Macron ve Zelenskiy’nin el sıkışma görüntüleri sosyal medyada ilgi çekti.