Trump-Mamdani görüşmesinde dikkat çeken 'faşist' diyaloğu

ABD Başkanı Trump, New York Belediye Başkanı seçilen Zohran Mamdani'yi Beyaz Saray'da kabul etti ve onun 'gerçekten harika bir belediye başkanı' olacağını söyledi.

Zohran Mamdani, Başkan Trump'a daha önce 'faşist' dediğini onayladı ve Trump 'Sorun değil, sadece 'evet' diyebilirsin' diyerek yanıt verdi.

Trump, Mamdani'nin New Yorklular için fiyatları düşürmeye yardımcı olacağına söz verdiğini belirtti ve Mamdani de toplantıyı 'verimli' olarak nitelendirdi.

New York'un yeni seçilen Müslüman belediye başkanı Zohran Mamdani, ABD Başkanı Donald Trump'ın daveti üzerine Beyaz Saray'da ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdi.

Seçim öncesi Mamdani'ye defalarca komünist olarak nitelendiren Trump, Demokrat Sosyalist Partili Mandani'nin memleketi için "gerçekten harika bir belediye başkanı" olacağını söyledi.

Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada görüşmede Mamdani'yi tebrik ettiğini ve Mamdani'nin New Yorklular için fiyatların düşürülmesine yardımcı olacağına söz verdiğini söyledi.

Trump, Mamdani için "Umarım gerçekten harika bir belediye başkanınız olur. Ne kadar iyi iş çıkarırsa, o kadar mutlu olurum" dedi.

GÖRÜŞMEDE DİKKAT ÇEKEN FAŞİST SORUSU

Trump, Mamdani'yi "komünist" olarak nitelendiren önceki yorumlarının sorulması üzerine Mamdani'nin görüşlerinin gelecekte değişebileceğini ima etti.

Mamdani'nin daha önce Trump'ı "despot" demesinin hatırlatılmasının sorasındra Trump gazetecilere Mamdani'yi savunarak "Bana despottan çok daha kötüleri söylendi, bu yüzden bu o kadar da aşağılayıcı değil" dedi.

Bir başka muhabirin Mamdani'ye, daha önce Başkan Trump'a "faşist" dediği açıklamalarını "onaylayıp onaylamadığını" sormasının ardından ise Trump bir kez daha Mamdadi'nin imdadına yetişerek "Sorun değil, sadece 'evet' diyebilirsin" dedi. Mamdani de "Tamam o zaman" cevabını verdi.