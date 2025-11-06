Trump muradına kavuşuyor: "Barış ödülü verilecek" iddiası

Futbolun dünya yönetim organı FIFA, Gianni Infantino’nun 2026 Dünya Kupası kura çekimi sırasında ilk kez verilecek olan “FIFA Barış Ödülü”nü takdim edeceğini duyurdu.

Bu ödül, “dünyanın dört bir yanında insanları barış içinde birleştirmeye yardımcı olan bireyleri” onurlandırmak amacıyla tasarlandı. Kazanan isim, 5 Aralık’ta Washington D.C.’de yapılacak kura çekiminde açıklanacak.

DIŞ BASINA GÖRE ÖDÜL TRUMP'A VERİLECEK

Birçok basın yayın organı FIFA Barış Ödülü'nün Trump'a verileceğini iddia etti. Infantino, futbolun patronu olmasına rağmen Gazze zirvesinde Trump'ın yanındaydı. Infantino zirve sırasında yaptığı açıklamada "Başkan Trump süreçte kesinlikle çok önemli bir rol oynadı. O olmasaydı barış olmazdı. Başkan Trump engelleri yıktı, köprüler kurdu ve bağlar kurdu. Mısır, Katar, Türkiye ve Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Bahreyn ve Ürdün gibi diğer ülkeler de bu çabaya katkıda bulundu" demişti.

Infantino, Trump'ın ilk döneminden bu yana güçlü bir destekçisi oldu. ABD, Meksika ve Kanada ile birlikte Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmak üzere seçildikten sonra bile FIFA, Trump Tower'da bir ofis açtı.

İsviçreli-İtalyan asıllı yetkili, Gazze'deki çatışmaların durdurulmasında kilit rol oynayan Amerikan başkanına 'Nobel Barış Ödülü' verilmesi çağrısında bulunanlar arasındaydı .

Infantino ayrıca Trump'ın kızı Ivanka'nın da Kulüpler Dünya Kupası kurasına katılmasına izin verdi ve Ivanka, FIFA tarafından yürütülen bir eğitim programının da parçası oldu.

İkilinin ilişkisi diğer FIFA üyeleri arasında endişeye yol açıyor. 'The Guardian'da yer alan habere göre, UEFA, Mayıs ayında FIFA başkanını dünya futbolundan ziyade Trump ile özel siyasi çıkarlarını önceliklendirmekle suçladı.