Trump: "NATO, Erdoğan ile sorun yaşadığında ben arıyorum"

ABD Başkanı Donald Trump, Politico Dergisi’ne verdiği röportajda Türkiye’nin NATO için “zor bir ülke” olduğunu söylerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında “Erdoğan benim dostum. Ne zaman onunla ilgili bir sorun yaşasalar, konuşamadıkları için benim aramamı istiyorlar” ifadelerini kullandı.

Politico, Avrupa'nın geleceğini belirleyen en etkili isim olarak seçtiği Trump’la bir röportaj gerçekleştirdi. Görüşmede ABD-Rusya ilişkileri, Rusya-Ukrayna Savaşı, Avrupa’nın ve NATO’nun mevcut durumu ile geleceğine dair başlıklar ele alındı.

"AVRUPA NE YAPMASI GEREKTİĞİNİ BİLMİYOR"

Trump röportajında Avrupa ülkelerini Ukrayna-Rusya savaşını sona erdirmeyi başaramamakla suçladı.

Avrupa'nın göçmenleri kabul ederek yanlış bir politika izlediğini söyleyen Trump'a, "[Avrupa ülkelerini] zayıf mı görüyorsunuz? Onlarla müttefik olmak istemiyor musunuz?" sorusu soruldu.

Trump bu soruya, "Zayıf olduklarını düşünüyorum, bence siyasal olarak doğru bir yerde olmayı çok önemsiyorlar. Bence ne yapacaklarını bilmiyorlar. Avrupa ne yapması gerektiğini bilmiyor" yanıtını verdi.

"BEN OLMASAYDIM ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞI ÇIKARDI"

Trump, ABD Başkanı olsaydı savaşın çıkmayacağı iddiasını da yineledi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu, açıkçası Üçüncü Dünya Savaşı'na dönüşebilirdi. Muhtemelen bundan sonra çıkmaz. Bence ben başkan olmasaydım Üçüncü Dünya Savaşı çıkabilirdi.

Şu anda olduğundan çok daha büyük bir sorun olurdu, ama şu anda bile büyük bir sorun. Avrupa için büyük bir sorun. Ve onlar bunu iyi yönetemiyorlar."

"ERDOĞAN'LA KONUŞAMADIKLARI İÇİN BENİM ARAMAMI İSTİYORLAR"

NATO’nun genişlemesi ve yeni üyelikler hakkında yöneltilen soruya Trump, Türkiye örneği üzerinden yanıt verdi. NATO’nun zaman zaman Ankara ile sorun yaşadığını belirten Trump, bu durumlarda müttefiklerin kendisinden devreye girmesini istediğini söyledi:

“Yani, NATO için zor olan ülkeler var. Olmamaları da gerekmiyor. Bence onların olması iyi. Türkiye bir örnek. Erdoğan benim bir dostum. Erdoğan'la ne zaman bir sorunları olsa, onunla konuşamadıkları için beni aramamı istiyorlar. O çok çetin bir adam. Aslında onu çok seviyorum. Aslında, bilirsiniz, güçlü bir ülke, güçlü bir ordu kurdu. Ama onunla başa çıkmakta zorlanıyorlar ve onu aramamı istiyorlar. Ben de onu arıyorum ve her zaman onunla bir çözüm yolu buluyorum. Biliyorsunuz, o ve ben her şeyi hemen... çok hızlı bir şekilde hallediyoruz. Serbest bıraktığı ve yıllarca süren davalardan ve diğer her şeyden geçen bazı kişiler vardı. Ben de, biliyorsunuz, onları serbest bırakmalısınız dedim ve o da serbest bıraktı. O... o, diğer birçok liderden çok farklı, ama onunla zor zamanlar geçiriyorlar. Ama biliyorsunuz, onunla gerçekten zor zamanlar geçirmemeliler.”