Trump NATO kartını oynuyor

Dış Haberler

Müzakerelerden sonuç çıkmayan Ukrayna’da savaş tüm hızıyla sürerken ABD ile Rusya arasında ipler geriliyor. Daha önce Rusya’ya yönelik yeni yaptırımlara işaret eden ABD Başkanı Donald Trump, Kiev’e ihtiyaç duyduğu Patriot savunma sistemlerinin gönderileceğini duyurdu.

Maryland’deki Joint Base Andrew Hava Üssü’nde gazetecilere yaptığı açıklamada Ukrayna’ya yönelik yeni askeri destek paketini açıklayan Trump, Patriot sistemlerinin maliyetinin Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edileceğini kaydetti.

PUTİN’E SİTEM

Ukrayna’daki savaşı “bir günde bitirme” vaadini henüz gerçekleştiremeyen Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’daki tutumuna ilişkin hayal kırıklığını dile getirerek “Putin’in söylediklerinin arkasında biri olduğunu sanırdım. Çok güzel konuşuyor ancak sonra gece insanları bombalıyor. Bu hoşumuza gitmiyor” dedi.

Trump, 11 Temmuz’da, ülkesinin Ukrayna’ya silah sevkiyatını NATO aracılığıyla gerçekleştirmek için ittifakla anlaştığını ve bu silahların masrafını NATO’nun üstleneceğini belirtmişti.

NATO’YU DEVREYE SOKTU

Trump ayrıca ABD’nin NATO aracılığıyla Ukrayna’ya silah tedarik etmeye istekli olduğunu belirterek NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüşmesi sonrası “önemli bir açıklama” yapacağını duyurmuştu.

ABD basınına yer alan haberlere göre; Trump’ın bugün saldırı silahlarını da kapsayacak şekilde Ukrayna’yı “silahlandırmak için yeni bir plan” açıklayacağı iddia edildi.

ABD’li iki kaynak söz konusu açıklama öncesinde planın başkent Moskova da dâhil olmak üzere Rusya topraklarının derinliklerindeki hedeflere ulaşabilecek uzun menzilli füzeleri içerecek bir paketin onaylanabileceğini söyledi.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius ise ülkesinin Ukrayna’ya Taurus uzun menzilli füzelerini vermeyeceğini kaydetti. Alman Bakan, ülkesinin kendi stokunda bulunan Patriotların sayısının da “kesinlikle çok az” olduğunu söyledi.