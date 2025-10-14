Trump: NATO'nun Erdoğan ile bir sorunu olduğunda, onunla konuşmamı isterler

ABD Başkanı Donald Trump, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile arasının iyi olduğunu belirtti.

Trump, Mısır'daki barış zirvesinin ardından ülkesine dönerken uçakta gazetecilere açıklama yaptı.

ABD Başkanı, "Ben sadece güçlü liderlerle anlaşabilirim, zayıflarla değil. Erdoğan da bana karşı her zaman iyi olmuştur. Bilirsiniz, NATO'nun Erdoğan ile bir sorunu olduğunda, ki bu sık sık olur, beni arayıp onunla konuşmamı isterler. Ben de bu sorunları çözme konusunda hiç başarısız olmadım" dedi.

"ERDOĞAN, RUSYA-UKRAYNA SAVAŞINI BİTİREBİLİR"

Trump, gazetecilerden gelen "Bugünden sonra, diğer liderler, özellikle de Türkiye Cumhurbaşkanı, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın çözümüne yardımcı olabilirler mi?" sorusuna, "Erdoğan bunu yapabilir" yanıtını verdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in "Erdoğan’a saygı duyduğunu" söyleyen Trump, Erdoğan’ın "savaşı bitirebilecek güçte olduğunu düşündüğünü" ifade etti.