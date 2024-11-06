Trump ne zaman göreve başlayacak? Trump'ın görev süresi ne kadar? ABD başkanı kaç yılda bir seçiliyor?

Donald Trump'ın ABD'nin 47. başkanı olmasının ardından Trump ne zaman göreve başlayacak araştırması hız kazandı. Kesin olmayan sonuçlara göre Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump, başkanlık için gereken 270 delege sayısını aşarak ABD'nin 47. başkanı oldu. Seçimlerin sonuçlanmasının ardından ise Trump ne zaman göreve başlayacak sorusu gündemde. Peki, Trump ne zaman göreve başlayacak? Trump'ın görev süresi ne kadar? ABD başkanı kaç yılda bir seçiliyor?

TRUMP NE ZAMAN GÖREVE BAŞLAYACAK?

ABD'nin 47. başkanı olarak seçilen Trump göreve 20 Ocak 2025'te yemin ederek başlayacak. Yemin töreni öncesinde tüm eyaletlerin 10 Kasım-11 Aralık tarihleri arasında seçim sonuçlarını resmen onaylaması gerekiyor.

17 Aralık'a kadar ABD'de yer alan her eyaletin Seçiciler Kurulu üyelerinin, başkan adayına oyunu verip, bu oyları Washington'a göndermesi öngörülüyor. Gönderilen oyların en geç 23 Aralık'a kadar ABD Kongresine ulaşması gerekiyor. Temsilciler Meclisi Genel Kurulu salonunda 6 Ocak'ta bir araya gelerek eyaletlerden gelen oy sonuçları tekrar sayılarak resmi sonuçlar ilan edilecek. Tüm bu işlemlerin ardından ise yeni ABD Başkanı 20 Ocak'ta yemin ederek göreve başlayacak.

TRUMP'IN GÖREV SÜRESİ NE KADAR?

Trump'ın görev süresi herhangi bir erken seçim vb. durum yaşanmadığı taktirde 20 Ocak 2028 tarihine kadar sürecek.

ABD BAŞKANI KAÇ YILDA BİR SEÇİLİYOR?

ABD'de başkanlık seçimleri geleneksel olarak her 4 yılda bir kasımın ilk pazartesi gününden sonraki ilk salı yapılıyor.

BİR SONRAKİ ABD BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?

Bir sonraki ABD Başkanlık seçimi 7 Kasım 2028'te gerçekleşecek.