Trump-Netanyahu görüşmesinde Katar'la görüşme: Üçlü bir mekanizma kurulacak

ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği görüşmede Katar krizi gündeme geldi ve Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin de dahil olduğu üçlü bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi. Görüşmede liderler, koordinasyonu artırmak, iletişimi geliştirmek, karşılıklı anlaşmazlıkları çözmek ve ortak tehditleri önlemek için kolektif çabaları güçlendirmek amacıyla üçlü bir mekanizma kurulmasına yönelik Trump'ın önerisini kabul etti. Bu kapsamda ilk adım olarak ise Başbakan Netanyahu, İsrail’in Katar’daki Hamas hedeflerine yönelik füze saldırısında bir Katarlı askerin istemeden öldürülmesinden dolayı derin üzüntüsünü ifade etti. İsrail’in Katar'ın egemenliğini ihlal etmesinden dolayı pişmanlığını dile getiren Netanyahu, İsrail’in gelecekte böyle bir saldırı gerçekleştirmeyeceğini teyit etti.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklama şöyle:

"Başkan Trump’ın İsrail Başbakanı Netanyahu ve Katar Başbakanı Al Thani ile Görüşmesi Hakkında Basın Açıklaması

Bugün Başkan Donald J. Trump, İsrail Başbakanı Ekselansları Benjamin Netanyahu ve Katar Başbakanı Ekselansları Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile üçlü bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Başkan, yıllardır süregelen karşılıklı şikayetler ve yanlış anlaşılmaların ardından İsrail-Katar ilişkilerini olumlu bir zemine oturtma arzusunu dile getirdi.

Liderler, koordinasyonu artırmak, iletişimi geliştirmek, karşılıklı anlaşmazlıkları çözmek ve ortak tehditleri önlemek için kolektif çabaları güçlendirmek amacıyla üçlü bir mekanizma kurulmasına yönelik başkanın önerisini kabul etti. Yapıcı bir şekilde birlikte çalışma ve yanlış anlamaları giderme yönündeki ortak taahhütlerini vurguladılar. Aynı zamanda, ABD ile uzun süredir devam eden bağlar üzerine inşa edeceklerini belirttiler.

İlk adım olarak, Başbakan Netanyahu, İsrail’in Katar’daki Hamas hedeflerine yönelik füze saldırısında bir Katarlı askerin istemeden öldürülmesinden dolayı derin üzüntüsünü ifade etti.

Ayrıca, rehine müzakereleri sırasında Hamas liderliğini hedef alırken İsrail’in Katarlı egemenliğini ihlal etmesinden dolayı pişmanlığını dile getirdi ve İsrail’in gelecekte böyle bir saldırı gerçekleştirmeyeceğini teyit etti.

Başbakan Al Sani, bu güvenceleri memnuniyetle karşıladı ve Katar’ın bölgesel güvenlik ve istikrara anlamlı katkılar yapmaya devam etme konusundaki kararlılığını vurguladı. Başbakan Netanyahu da aynı taahhüdü dile getirdi.

Liderler, Gazze’deki savaşı sona erdirmeye yönelik bir öneriyi, daha güvenli bir Orta Doğu için fırsatları ve ülkeleri arasındaki anlayışın güçlendirilmesi gereğini görüştüler.

Başkan Trump, barış ve güvenlik adına işbirliğini artırma yönünde adımlar atmaya hazır oldukları için her iki lideri de övdü."